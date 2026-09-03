Chuyên gia nhận xét việc Bắc Kinh cần khoảng 15 năm để phát triển máy quang khắc cực tím (EUV). Ảnh: Pixabay

Frank Rohmund, người đứng đầu mảng bán dẫn của Zeiss, cho rằng việc dự đoán Trung Quốc cần khoảng 15 năm để phát triển máy quang khắc cực tím (EUV) là một "giả định hợp lý". Tuy nhiên, ông lưu ý rất khó định lượng chính xác tiến độ của nước này.

Công nghệ sản xuất chip là một trong những mục tiêu trọng tâm trong nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn Trung Quốc tiếp cận các chip AI tiên tiến, trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới cạnh tranh phát triển các mô hình AI hiện đại.

Mỹ cấm ASML, công ty Hà Lan mà Zeiss là cổ đông, xuất khẩu các máy sản xuất chip tiên tiến nhất sang Trung Quốc. Trong khi đó, Bắc Kinh đang đổ nhiều tiền vào ngành bán dẫn trong nước nhằm giảm phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài.

Zeiss là nhà cung cấp độc quyền hệ thống quang học sử dụng trong các máy EUV của ASML. Công ty Hà Lan hiện là nhà sản xuất máy EUV duy nhất trên thế giới.

Công nghệ EUV đóng vai trò thiết yếu trong sản xuất những loại chip tiên tiến nhất, được sử dụng trong các bộ tăng tốc AI của Nvidia.

Ước tính của Rohmund được đưa ra sau khi các nhà phân tích UBS do Francois-Xavier Bouvignies dẫn đầu nhận định Bắc Kinh có thể vẫn cần ít nhất một thập kỷ nữa để phát triển công nghệ EUV nội địa.

Trung Quốc là một trong những thị trường lớn của ASML đối với thế hệ máy sản xuất chip trước đây, sử dụng công nghệ quang khắc cực tím sâu (DUV). Mỹ cũng yêu cầu các doanh nghiệp xin giấy phép xuất khẩu đối với một số mẫu máy DUV nhúng tiên tiến hơn của ASML.

Rohmund cho rằng việc mở rộng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu sang cả những máy DUV thế hệ cũ sẽ gây bất lợi cho hoạt động kinh doanh.

"Chúng tôi không tin các biện pháp hạn chế xuất khẩu này tạo ra tác động tích cực, bởi chúng đang thúc đẩy đổi mới tại Trung Quốc", ông nói.

Trung Quốc đã đạt được những bước tiến trong việc sản xuất máy quang khắc DUV nhúng. Theo The Information hồi tháng 7, một công ty có trụ sở tại Thượng Hải đang sản xuất loại thiết bị này.

Theo Rohmund, Bắc Kinh đã nghiên cứu công nghệ này trong nhiều thập kỷ. "Điều đó không thực sự gây bất ngờ và giờ chúng ta cần xem những thiết bị này thực sự có năng lực đến đâu", ông nói về những tiến bộ gần đây của Trung Quốc. "Chúng tôi vẫn vượt xa", Rohmund nói thêm.

Zeiss cho biết các linh kiện của hãng được sử dụng để sản xuất khoảng 80% số chip trên thế giới. Năm 2017, ASML mua 49% cổ phần mảng bán dẫn của Zeiss, có trụ sở tại Oberkochen, Đức, với giá một tỷ euro (1,2 tỷ USD).

Để đáp ứng nhu cầu gia tăng do AI thúc đẩy, Zeiss đã mở rộng trụ sở tại Oberkochen, bổ sung các cơ sở sản xuất. Công ty cũng đang xây dựng một nhà máy tại địa điểm khác.

(Theo Bloomberg)