Panther được quảng bá là robot hình người dịch vụ “đầu tiên trên thế giới” được đưa vào sử dụng thực tế trong hộ gia đình. Nó trang bị hai cánh tay, bánh xe và đã bắt đầu giao hàng trên toàn cầu.

Robot cao khoảng 1,6m, nặng xấp xỉ 80kg và có thể hoạt động liên tục từ 8 đến 16 giờ chỉ sau một lần sạc. Nó sở hữu 34 khớp bậc tự do (DoF), bao gồm cánh tay phỏng sinh học 8 DoF và bộ gắp thích ứng để đảm bảo độ chính xác.

Theo công ty có trụ sở tại Tô Châu, thiết kế của robot tập trung vào tính khả dụng và hiệu suất đáng tin cậy trong các môi trường trong nhà phức tạp. Điều này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực đưa robot hình người đa dụng vào môi trường sống thường nhật.

Panther được trang bị khung gầm đa hướng, đánh lái bốn bánh và dẫn động bốn bánh (4WS+4WD), giúp di chuyển linh hoạt và hoạt động ổn định. Theo UniX AI, cấu trúc bánh xe tạo ra sự khác biệt so với phương pháp sử dụng chân phổ biến hiện nay. Khi kết hợp cùng các mô hình AI đa dụng, cấu trúc này mang lại hiệu suất và tính thực tế cao hơn trong quá trình triển khai.

Robot cũng tích hợp camera, cảm biến và hệ thống âm thanh đầu vào, hỗ trợ nhận dạng vật thể, điều hướng trong nhà và tương tác với con người. Hệ thống được thiết kế để thực thi các tác vụ nhiều bước thay vì các hành động đơn lẻ.

Trong các đợt thử nghiệm và triển khai ban đầu, Panther chứng minh khả năng xử lý nhiều công việc gia đình, bao gồm: đánh thức người dùng, chuẩn bị bữa sáng, dọn dẹp phòng, sắp xếp đồ đạc và vận hành một số thiết bị gia dụng. Robot có thể quản lý các chuỗi tác vụ liên tục một cách hiệu quả, phác họa kịch bản phối hợp làm việc trơn tru trong môi trường thực tế.

Được phát triển từ nền tảng Wanda 2.0, Panther có khả năng nâng dọc thân trên lên 80 cm, giúp tiếp cận các vị trí trên cao lẫn sát mặt đất. Nó hoạt động trên nền tảng năng lượng 48V được nâng cấp, mang lại công suất cao và độ ổn định tốt hơn cho các chuyển động động.

Sức mạnh của Panther đến từ bộ ba: Hệ thống UniFlex cho phép khái quát hóa tác vụ xuyên kịch bản và học bắt chước; UniTouch kết hợp các mô hình đa phương thức thị giác - xúc giác nhằm tối ưu hóa sự tương tác; nền tảng UniCortex chịu trách nhiệm lập kế hoạch tác vụ dài hạn.

Giới chuyên gia nhận định lĩnh vực robot gia đình vẫn còn nhiều rào cản như môi trường bừa bộn, ánh sáng phức tạp, việc xử lý các vật thể mềm, thời lượng pin hay chi phí. Tuy nhiên, sự xuất hiện của những robot có thể thực hiện đồng thời nhiều công việc nhà cho thấy viễn cảnh về các trợ lý gia đình toàn năng đang dần trở thành hiện thực.

(Theo Interesting Engineering)