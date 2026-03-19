Robot hình người của Trung Quốc đang tiến nhanh đến một cột mốc từng chỉ dành riêng cho các vận động viên ưu tú: vượt qua kỷ lục tốc độ chạy nước rút của thế giới.

Theo Wang Xingxing, nhà sáng lập công ty robot Unitree Robotics, các cỗ máy hình người có thể sớm vượt mặt nhà vô địch Olympic Usain Bolt ở cự ly 100m. Viễn cảnh này cho thấy cả tiến bộ công nghệ lẫn tham vọng ngày càng lớn trong lĩnh vực AI hiện thân.

Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nhân Yabuli Trung Quốc hôm 17/3, ông Wang lưu ý dù hiện tại robot vẫn xếp sau con người về thành tích chạy nước rút, khoảng cách này đang thu hẹp nhanh chóng.

Với những cải tiến về thiết kế cơ khí, hệ thống điều khiển và sự phối hợp do AI dẫn dắt, các nhà nghiên cứu đang bắt đầu đẩy robot hình người vào những vùng hiệu suất từng được cho là độc quyền của con người.

Cuộc đua với giới hạn của nhân loại

Những bước phát triển gần đây làm nổi bật việc robot đang tiến gần đến các tiêu chuẩn thể thao ưu tú như thế nào. Vào tháng 2, Đại học Chiết Giang và công ty JingShi Technology (Thượng Hải) đã trình làng một robot hình người kích thước chuẩn mang tên "Bolt", có khả năng đạt tốc độ chạy tối đa 10m/giây.

Dàn robot hình người của Unitree Robotics.

Nhóm nghiên cứu mô tả đây là robot hình người chạy nhanh nhất từng được chế tạo cho đến nay.

Để dễ so sánh, kỷ lục thế giới chạy nước rút 100m trong 9,58 giây của Usain Bolt tương đương với tốc độ trung bình khoảng 10,44m/giây, với tốc độ tối đa nhỉnh hơn một chút trong suốt chặng đua.

"Trong vài tháng tới, vào khoảng giữa năm, robot hình người trên toàn cầu - đặc biệt là ở Trung Quốc - có thể chạy nhanh hơn con người", ông Wang nhận định. "Thành tích chạy nước rút 100m của chúng có thể giảm xuống dưới 10 giây".

Dù robot hình người chưa vượt qua ngưỡng này trong điều kiện thực tế, khoảng cách đang ngày càng trở nên mong manh.

Nếu robot có thể liên tục đạt được hoặc vượt qua những tốc độ này, đó sẽ không chỉ là một thành tựu kỹ thuật. Nó sẽ đánh dấu một sự dịch chuyển mang tính biểu tượng trong cách máy móc so sánh với khả năng thể chất của con người, đặc biệt là trong các nhiệm vụ năng động và đòi hỏi hiệu suất cao như chạy nước rút.

Việc đạt được khả năng di chuyển tốc độ cao ở robot hình người phức tạp hơn nhiều so với việc chỉ tăng công suất động cơ.

Các kỹ sư đang phải giải quyết các thách thức liên quan đến sự cân bằng, phối hợp, hiệu quả năng lượng và ra quyết định theo thời gian thực.

Không giống như robot có bánh xe hoặc bốn chân, robot hình người cần phải sao chép lại quá trình chạy bằng hai chân vốn dĩ không ổn định.

Quá trình này đòi hỏi sự đồng bộ hóa chính xác giữa các cảm biến, bộ truyền động và thuật toán điều khiển để duy trì sự ổn định ở tốc độ cao. Thậm chí những lỗi nhỏ về thời gian hoặc phân bổ lực cũng có thể dẫn đến vấp ngã hoặc chuyển động kém hiệu quả.

Bất chấp những tiến bộ này, ông Wang nhấn mạnh rằng ngành công nghiệp vẫn còn chặng đường dài để đạt được bước đột phá tương đương với các hệ thống AI tạo sinh như ChatGPT.

Hạn chế cốt lõi nằm ở khả năng khái quát hóa, tức khả năng robot hoạt động ổn định trên nhiều môi trường đa dạng và khó đoán.

Trong khi robot hình người có thể đạt hiệu suất gần như hoàn hảo trong các môi trường được kiểm soát hoặc huấn luyện trước, khả năng của chúng thường suy giảm khi điều kiện thay đổi.

Sự khác biệt về địa hình, chướng ngại vật hoặc các tác động bên ngoài có thể làm giảm đáng kể hiệu suất, khiến việc triển khai trong thế giới thực trở nên đầy thách thức.

Khoảng trống này làm nổi bật một vấn đề rộng lớn hơn của AI hiện thân: việc chuyển đổi từ thành công trong môi trường phòng thí nghiệm có kiểm soát sang chức năng thực tế mạnh mẽ và có khả năng thích ứng.

Khi quá trình phát triển tiếp tục, cuộc đua giữa con người và máy móc có thể sớm vượt ra ngoài những so sánh mang tính biểu tượng.

Cho dù cuối cùng robot có vượt qua những vận động viên chạy nước rút của con người hay không, sự tiến bộ nhanh chóng của chúng đang nhấn mạnh một sự chuyển đổi lớn lao hơn, nơi trí tuệ vật lý (physical intelligence) đang trở nên quan trọng không kém trí tuệ nhân tạo kỹ thuật số trong quá trình tiến hóa của AI.

(Theo Interesting Engineering)