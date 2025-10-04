Theo nguồn tin của Financial Times, các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc, bao gồm nhà mạng di động, dịch vụ thiết yếu và nhiều ngành khác, đã bắt đầu giám sát chặt chẽ hơn các gói thầu có yếu tố nước ngoài.

Các hợp đồng của Nokia và Ericsson hiện phải trải qua quy trình đánh giá an ninh quốc gia do Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) tiến hành, trong đó doanh nghiệp không được biết chi tiết cách thiết bị bị kiểm tra. Quy trình này có thể kéo dài từ 3 tháng trở lên, khiến các nhà cung cấp châu Âu chịu bất lợi so với đối thủ nội địa vốn không bị ràng buộc tương tự.

“Trung Quốc viện lý do an ninh quốc gia để siết chặt. Câu hỏi đặt ra là vì sao châu Âu không áp dụng tiêu chuẩn tương tự”, một nguồn tin giấu tên cho biết.

Trung Quốc hạn chế sử dụng thiết bị viễn thông Nokia và Ericsson, theo FT. Ảnh: Nikkei

Động thái của Bắc Kinh diễn ra sau khi nhiều chính phủ châu Âu kêu gọi hạn chế Huawei và ZTE, nhưng tác động thực tế vẫn còn hạn chế. Trong khi Trung Quốc thắt chặt yêu cầu với các nhà cung cấp nước ngoài, Huawei và ZTE vẫn duy trì thị phần lớn tại châu Âu nhờ chi phí thấp và yếu tố chính trị.

Nỗ lực loại bỏ dần thiết bị viễn thông châu Âu tại Trung Quốc càng được đẩy mạnh sau khi luật an ninh mạng được sửa đổi năm 2022. Theo quy định mới, các đơn vị vận hành hạ tầng thông tin quan trọng phải trình lên CAC thẩm định mọi hợp đồng mua sắm có yếu tố rủi ro an ninh.

Nguồn tin am hiểu cho biết, hiện các khách hàng nhà nước khi mời thầu thiết bị viễn thông đều yêu cầu nhà cung cấp nộp hồ sơ chi tiết về từng linh kiện trong hệ thống và tỷ lệ nội địa hóa. Một số tập đoàn nước ngoài thậm chí phải bổ sung cả thông tin về hoạt động R&D tại Trung Quốc để tăng cơ hội được chấp thuận.

Sau khi tiếp nhận, hồ sơ sẽ được gửi tới CAC để xem xét. Cơ quan này đánh giá toàn bộ gói thầu và trực tiếp thông báo kết quả cho các đơn vị mua sắm nhà nước về việc có được phép tiến hành giao dịch hay không.

Theo Dell’Oro Group, thị phần của Nokia và Ericsson trong mảng thiết bị viễn thông di động tại Trung Quốc đã sụt từ 12% năm 2020 xuống chỉ còn khoảng 4% năm 2024. Doanh thu của cả hai hãng tại thị trường này cũng giảm mạnh, trong đó Nokia ghi nhận mức sụt giảm hai chữ số so với năm ngoái.

Một nguồn tin nhận xét: “Quy trình thẩm định kéo dài đến mức những phần nhỏ thị phần mà doanh nghiệp châu Âu có thể giành được trong các gói thầu lớn cũng thường bị chuyển sang cho nhà cung cấp Trung Quốc".

Phòng Thương mại EU tại Trung Quốc cảnh báo các yêu cầu bản địa hóa trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông đang trở thành “mối đe dọa sống còn” với doanh nghiệp châu Âu. Trong khảo sát mới đây, gần 75% thành viên cho biết họ đã mất hợp đồng vì các hạn chế này.

Ở chiều ngược lại, châu Âu vẫn thiếu sự thống nhất trong đối phó với rủi ro từ thiết bị viễn thông Trung Quốc. Dữ liệu từ Cullen International cho thấy, đến tháng 6/2025, mới chỉ 10/27 quốc gia EU áp đặt hạn chế với nhà cung cấp “rủi ro cao” như Huawei và ZTE, dù Ủy ban châu Âu đã kêu gọi từ 5 năm trước. Hiện Huawei và ZTE vẫn chiếm khoảng 30–35% thị phần hạ tầng di động tại châu Âu, giảm không đáng kể so với năm 2020.

Đáng chú ý, Đức vẫn phụ thuộc lớn vào thiết bị Trung Quốc, với 59% hạ tầng 5G tại nước này do Huawei và ZTE cung cấp. “Tất cả thiết bị mạng di động ở Berlin đều là của Trung Quốc”, chuyên gia John Strand từ Strand Consult cho biết, đồng thời lý giải rằng các ngành công nghiệp trọng điểm của Đức như hóa chất và ô tô không muốn làm tổn hại quan hệ với Bắc Kinh.

Ericsson và Nokia từ chối bình luận, trong khi CAC không phản hồi về vụ việc.

(Theo FT)