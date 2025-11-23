Sáng nay, tại Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc (Hà Nội), Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2025 đã khai mạc với chủ đề “Trip of Flavours - Hành trình vị giác khắp năm châu”. Liên hoan năm nay có sự tham gia của 120 gian hàng đến từ 50 đại sứ quán, 20 cơ quan ngoại vụ địa phương, 8 đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao, các doanh nghiệp và nhiều tổ chức quốc tế.

Bà Lê Nguyệt Anh, phu nhân Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, từ năm 2014 đến nay, Liên hoan Văn hoá ẩm thực quốc tế đã vượt lên khỏi khuôn khổ của một hoạt động giao lưu thông thường để trở thành một biểu tượng của tinh thần hữu nghị, sẻ chia và đoàn kết quốc tế tại Hà Nội.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki trải nghiệm gian hàng

Mỗi gian hàng, mỗi món ăn, mỗi câu chuyện văn hóa được kể qua hương vị đều góp phần thắp lên những nhịp cầu kết nối - nơi các giá trị dân tộc gặp nhau, nơi sự thấu hiểu nảy nở và nơi tình bạn giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế được nuôi dưỡng bằng sự chân thành và lòng nhân ái.

Liên hoan diễn ra vào thời điểm nhiều địa phương của Việt Nam đang gánh chịu những mất mát nặng nề bởi thiên tai, bão lũ. Nhận được sự ủng hộ sâu rộng của lãnh đạo Bộ Ngoại giao cùng tất cả đơn vị tham gia, liên hoan dành toàn bộ nguồn đóng góp cho các hoạt động hỗ trợ vùng gặp thiên tai.

Bà Lê Nguyệt Anh cho rằng, đó chính là giá trị nhân văn cốt lõi mà Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế luôn hướng tới: Để văn hóa và ẩm thực trở thành sợi dây gắn kết trái tim, để mỗi sự sẻ chia đều có thể vượt qua khoảng cách địa lý và biên giới.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga khẳng định, Liên hoan Văn hoá ẩm thực quốc tế 2025 là một không gian để tôn vinh sự đa dạng văn hoá và ẩm thực, nhưng cũng là dịp để cùng hướng lòng về đồng bào đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ tại miền Trung, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu.

Những ngày qua, mưa lũ lịch sử đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản, để lại nhiều mất mát, đau thương. Hơn lúc nào hết, tinh thần "tương thân tương ái", giá trị đẹp nhất của dân tộc Việt Nam, cần được khơi dậy và lan toả mạnh mẽ.

Thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Hà Thị Nga kêu gọi các đơn vị tham gia liên hoan phát huy tinh thần nhân ái, chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ. Dù là sự đóng góp tài chính hay hiện vật, dù lớn hay nhỏ, mỗi tấm lòng đều là nguồn động viên vô giá giúp bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ đánh giá cao sức lan tỏa và ý nghĩa nhân văn của liên hoan, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam trước những thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đại sứ cho biết Chính phủ Trung Quốc quyết định hỗ trợ 500.000 USD nhằm giúp các địa phương khắc phục hậu quả, thể hiện tình hữu nghị và sự sẻ chia trong thời điểm khó khăn.

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ

Trong khuôn khổ liên hoan, Ban tổ chức đã triển khai hoạt động trao tặng quà từ thiện, hướng về đồng bào các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ. Các phần quà, bao gồm hỗ trợ tài chính và hiện vật thiết yếu, được trao tận tay đại diện các địa phương.

Trong 2 ngày cuối tuần, hàng nghìn lượt du khách tới tham dự liên hoan. Với 120 gian hàng, sự kiện mang đến một “bản đồ ẩm thực thế giới thu nhỏ”, nơi du khách và bạn bè quốc tế có thể thưởng lãm hành trình vị giác từ châu Á, châu Âu đến châu Mỹ, châu Phi, châu Đại Dương, mỗi món ăn là một câu chuyện về văn hóa, con người và truyền thống.