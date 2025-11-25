Video: CCTV

Tạp chí Newsweek dẫn tin từ Cơ quan vũ trụ Trung Quốc (CMSA) cho biết, tàu vũ trụ không người lái Thần Châu 22 đã được phóng đi từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở tây bắc Trung Quốc vào lúc 12h11 trưa nay (25/11). Khoảng 3,5 giờ sau, tàu vũ trụ đã tới trạm không gian mà không gặp sự cố nào.

Sứ mệnh không gian khẩn cấp này diễn ra sau khi 3 phi hành gia Trung Quốc bị mắc kẹt tại trạm Thiên cung từ đầu tháng này vì tàu vũ trụ Thần Châu 21 của họ đã được sử dụng để đưa một phi hành đoàn khác về Trái đất. Tàu của nhóm phi hành gia này bị hư hại do trúng mảnh vỡ vũ trụ.

Sứ mệnh Thần Châu 22 trước đó có kế hoạch đưa người lên vũ trụ và sẽ cất cánh vào năm 2026. Tuy nhiên, việc phóng đã được đẩy sớm hơn khi tàu Thần Châu 20 bị hỏng, khiến nó không an toàn để đưa người trở lại Trái đất.

Theo đài phát thanh Trung Quốc, tàu vũ trụ Thần Châu 22 mang theo thực phẩm bổ sung, phụ tùng thay thế, vật tư y tế và các thiết bị để sửa chữa cửa sổ bị nứt của tàu Thần Châu 20.

Năm 2022, Trung Quốc trở thành quốc gia thứ 3 đưa con người lên quỹ đạo sau Mỹ và Liên Xô cũ. Nước này đã đổ hàng tỷ USD vào lĩnh vực vũ trụ với mục tiêu bắt kịp năng lực của Nga, Mỹ và châu Âu.