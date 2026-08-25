Theo Al Jazeera, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm ngày 25/8 tuyên bố rằng Bắc Kinh sẽ bảo vệ "quyền và lợi ích hợp pháp của mình" trước các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhắm vào Iran.

"Cuộc chiến kinh tế và chính sách gây sức ép tối đa sẽ không giúp giải quyết vấn đề Trung Đông. Chúng chỉ làm gia tăng căng thẳng và xung đột. Từ trước tới nay, hoạt động hợp tác giữa Trung Quốc và Iran luôn được tiến hành trong khuôn khổ luật pháp quốc tế và sẽ không bị phá vỡ", ông Lâm cho biết.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm. Ảnh: Global Times

Quan chức ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, Bắc Kinh đang theo dõi sát các diễn biến liên quan đến Iran, và sẽ thực hiện những hành động cần thiết để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình.

"Chúng tôi kiên quyết phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương phi pháp và sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích của mình", ông Lâm nói.

Cùng ngày 25/8, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt mới đối với Iran, nhắm tới các quan chức quân sự, mạng lưới mua sắm, các đối tượng hoạt động trên không gian mạng và các nhà kinh doanh năng lượng.

Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ cũng áp lệnh trừng phạt mới đối với 60 cá nhân, doanh nghiệp và tàu thuyền bị cáo buộc giúp Iran tạo nguồn thu từ dầu mỏ, mua sắm vũ khí hoặc tiến hành hoạt động mạng. Các mục tiêu nằm tại nhiều nơi, trong đó có Trung Quốc, UAE, Singapore và châu Âu.