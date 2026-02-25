Nặng khoảng 18kg (bao gồm pin), robot đạt mô-men xoắn khớp tối đa 90 Nm và có thể chạy với tốc độ trên 5 m/giây.

Thiết bị sử dụng pin lithium 648 Wh, dung lượng 15.000 mAh. Ở điều kiện không tải, robot hoạt động hơn 4 giờ và di chuyển trên 20km. Khi cõng thêm 15kg, thời lượng pin duy trì hơn 2,5 giờ với quãng đường di chuyển hơn 13km.

Robot As2 được thiết kế cho môi trường thực tế với chuẩn chống nước, bụi IP54. Khả năng vận hành ổn định trong dải nhiệt độ từ -20°C đến 50°C giúp thiết bị phù hợp với các điều kiện công nghiệp và ngoài trời khắc nghiệt.

Về cấu tạo cơ khí, As2 sở hữu 12 bậc tự do được dẫn động bởi động cơ nam châm vĩnh cửu rô-to trong tốc độ cao, quán tính thấp.

Hệ thống sử dụng vòng bi đũa chéo chuẩn công nghiệp để đảm bảo độ chính xác và khả năng chịu tải. Tỷ lệ mô-men xoắn trên trọng lượng đạt khoảng 5 Nm/kg, mang lại sự linh hoạt và mạnh mẽ.

Mẫu robot thể hiện các chỉ số cơ động ấn tượng như vượt chướng ngại vật (leo cầu thang cao 25cm, đi trên mặt dốc 40 độ và leo bệ thẳng đứng cao 50cm), tải trọng (cõng hàng khi đi bộ liên tục đạt 15kg, tải trọng đứng yên lên tới 65kg trên phiên bản EDU), phiên bản As2 AIR đạt tốc độ 3 m/giây, bản PRO và EDU đạt 3,7 m/giây (lên tới 5 m/giây khi không tải).

Tất cả các phiên bản đều trang bị bộ mã hóa kép cho mỗi khớp, hệ thống tản nhiệt khí cục bộ, hỗ trợ điện áp 36V - 50,4V. Các kết nối tiêu chuẩn bao gồm Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, loa, micro, đèn chiếu sáng phía trước và camera HD.

Các phiên bản cao cấp được trang bị hệ thống theo dõi bên hông thông minh ISS 3.0, cho phép định vị chính xác ở cấp độ cm. Kết nối GPS và 4G được tích hợp nhưng vô hiệu hóa mặc định, yêu cầu người dùng cấp quyền để sử dụng.

Bản PRO và EDU sử dụng hệ thống cảm biến đo khoảng cách bằng ánh sáng (LiDAR) 64-128 dòng chuẩn công nghiệp, trong khi bản AIR dùng LiDAR góc siêu rộng L2 của Unitree.

As2 vận hành dựa trên vi xử lý CPU 8 nhân hiệu suất cao. Phiên bản EDU hỗ trợ phát triển thứ cấp và cung cấp tùy chọn gắn thêm card mở rộng NVIDIA Jetson Orin NX, cho phép các lập trình viên triển khai ứng dụng AI hiện thân và hệ thống ra quyết định tự chủ. Thiết bị cũng tích hợp sẵn các cổng Gigabit Ethernet, SBUS và cổng xuất nguồn từ pin.

Về cấu hình pin, bản AIR sử dụng pin tiêu chuẩn 8.000 mAh. Bản PRO và EDU đi kèm pin tầm xa 15.000 mAh có hỗ trợ sạc nhanh. Unitree cung cấp đế sạc riêng cho bản EDU.

Sản phẩm được bảo hành 6 tháng (bản AIR) và 12 tháng (PRO, EDU). Mức giá hiện chưa được công bố. Unitree lưu ý các thông số hiệu suất được ghi nhận trong điều kiện phòng thí nghiệm.

Hãng khuyến cáo người dùng giữ khoảng cách an toàn khi vận hành do rô-bốt có cấu trúc phức tạp và động lực học mạnh mẽ.

(Theo Interesting Engineering)