XCMG, nhà sản xuất thiết bị hạng nặng Trung Quốc, đã ký một thỏa thuận hợp tác chiến lược với Fortescue, tập đoàn khai thác quặng sắt khổng lồ có trụ sở tại Perth (Úc), nhằm thúc đẩy các hoạt động khai thác mỏ xanh hơn.

Theo thỏa thuận, XCMG sẽ cung cấp 200 chiếc xe tải chuyên chở chạy điện, được thiết kế để sánh ngang với hiệu suất của các máy chạy bằng động cơ diesel nhưng không phát thải khí thải.

Xe tải điện của XCMG được thiết kế cho những điều kiện khai thác khắc nghiệt nhất, với tải trọng khoảng 250 tấn và tổng trọng lượng trên 381 tấn. Hệ thống truyền động điện cung cấp khoảng 2.550 mã lực, đủ để leo dốc tới 17% và đạt tốc độ tối đa khoảng 56 km/h.

Xe tải chạy bằng điện.

Đối với Fortescue, một trong những nhà xuất khẩu quặng sắt lớn nhất thế giới, thỏa thuận này là bước tiến quan trọng trong việc giảm đáng kể lượng khí thải carbon từ đội xe khai thác mỏ quy mô lớn tại Úc.

Việc thay thế động cơ diesel thông thường bằng pin dung lượng cao giúp chiếc xe tải này vừa đạt mục tiêu không phát thải, vừa duy trì được công suất và phạm vi hoạt động cần thiết cho khai thác mỏ quy mô lớn.

Andrew Forrest, nhà sáng lập Fortescue, nhận định: “Bằng cách hợp lực trên các châu lục, chúng tôi đang nắm bắt toàn bộ cơ hội khử carbon và xây dựng lại sự hợp tác mà thế giới cần để giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu”.

Ông Forrest cũng nhấn mạnh, Trung Quốc đang mở rộng quy mô sản xuất công nghệ xanh với tốc độ chưa từng có. Quan hệ đối tác với các nhà sản xuất Trung Quốc giúp Fortescue tiếp cận trực tiếp khả năng này, từ đó đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang khai thác mỏ phát thải carbon thấp.

Bằng cách hợp tác với các nhà cung cấp như XCMG, Fortescue đang tìm cách kết hợp năng lực sản xuất nhanh chóng của Trung Quốc với chuyên môn khai thác mỏ sâu rộng của mình nhằm giảm thiểu khí thải mà vẫn duy trì hiệu quả hoạt động.