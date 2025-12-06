Hai hướng hỗ trợ, tiết kiệm tới hàng vạn tệ

Chỉ trong vài tháng, lượng người đăng ký hủy xe cũ, bán xe cũ tăng đột biến. Trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, hàng loạt chủ đề về đổi xe được thảo luận rộng rãi.

Theo “Thông báo về việc mở rộng triển khai chính sách đổi cũ lấy mới và cập nhật thiết bị quy mô lớn năm 2025”, do Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia phối hợp Bộ Tài chính Trung Quốc ban hành, gói ưu đãi năm 2025 được xây dựng theo hai hướng chính, trở thành bộ đôi chính sách mạnh nhất từ trước tới nay.

Thứ nhất, người báo hủy xe cũ sẽ được hỗ trợ tối đa 20.000 NDT (khoảng 74 triệu đồng) nếu chuyển sang mua xe năng lượng mới nằm trong “Danh mục miễn thuế mua xe”. Trường hợp chọn xe xăng dung tích dưới 2.0L, mức hỗ trợ là 15.000 NDT (khoảng 56 triệu đồng).

Làn sóng đổi xe cũ lấy mới đang diễn ra sôi động tại Trung Quốc. Ảnh: Fortune

Chỉ cần báo hủy và chuyển sang mua xe năng lượng mới (NEV) nằm trong “Danh mục miễn thuế mua xe”, người dân lập tức được giảm 20.000 NDT (khoảng 74 triệu đồng), còn nếu chọn xe xăng dung tích dưới 2.0L thì mức hỗ trợ là 15.000 NDT (khoảng 56 triệu đồng).

Thứ hai là đổi xe cũ, bán hoặc chuyển nhượng với mức ưu đãi 15.000 NDT (khoảng 56 triệu đồng) cho người mua xe điện mới và 13.000 NDT (khoảng 48 triệu đồng) khi mua xe xăng mới.

Đặc biệt, các địa phương được phép chủ động gia tăng mức hỗ trợ, điều này tạo nên sự khác biệt rõ rệt giữa các tỉnh.

Ví dụ, Trùng Khánh hỗ trợ thêm 6-7% giá trị xe, tối đa 13.000-15.000 NDT (khoảng 48-56 triệu đồng). Hồ Nam thưởng thêm 15.000 NDT (khoảng 56 triệu đồng) cho xe trị giá trên 200.000 NDT. Giang Tô hỗ trợ thêm 10.000 NDT (khoảng 37 triệu đồng) cho người báo hủy xe cũ rồi mua xe điện mới.

Khi kết hợp hỗ trợ từ trung ương và địa phương, người dân có thể tiết kiệm tới 3,5 vạn NDT (khoảng 130 triệu đồng). Đây là một khoản giảm giá đủ lớn để hàng triệu chủ xe tại Trung Quốc quyết định xuống tiền chuyển sang xe điện đời 2025.

Vì sao người dân Trung Quốc đổ xô đi đổi xe?

Có 3 nguyên nhân chính khiến làn sóng đổi xe diễn ra mạnh chưa từng thấy tại Trung Quốc.

Thứ nhất là “thời điểm vàng”, gói hỗ trợ năm 2025 là chính sách có thời hạn và hạn mức, quỹ hết là dừng, không gia hạn. Bộ Tài chính Trung Quốc đã nhiều lần báo động rằng nếu tốc độ đăng ký tiếp tục tăng như hiện tại, quỹ hỗ trợ có thể cạn trong thời gian ngắn.

Chính sách hỗ trợ từ cả trung ương và địa phương tại Trung Quốc giúp người dân tiết kiệm chi phí khi đổi xe cũ sang xe năng lượng mới. Ảnh: MIT

Ở nhiều địa phương, nhu cầu hưởng chính sách “đổi cũ lấy mới” đang rất cao. Chẳng hạn, Trùng Khánh đã phải bổ sung thêm 200 triệu NDT (khoảng 745 tỷ đồng) vào quỹ hỗ trợ trong tháng 8 và tiếp tục bơm thêm 100 triệu NDT (khoảng 372 tỷ đồng) trong tháng 9, áp dụng cơ chế “tổng hạn mức có giới hạn, ai đăng ký trước được ưu tiên trước”.

Ở Hồ Nam và Giang Tô, các khoản hỗ trợ được giải ngân theo thứ tự hồ sơ nộp, nhằm đảm bảo công bằng và tránh vượt quá ngân sách dự kiến.

Tâm lý “không nộp bây giờ là mất tiền” khiến người dân đổ xô nộp hồ sơ, đến mức nhiều trung tâm đăng kiểm và điểm tư vấn quá tải.

Thứ hai là chi phí nuôi xe xăng cũ ngày càng đắt đỏ. Những chiếc xe trên 10 năm tuổi thường ngốn xăng nhiều hơn 20-30%, chi phí sửa chữa cao, lại vướng hàng loạt quy định siết đăng kiểm.

Nhiều thành phố bắt đầu hạn chế lưu thông xe ô nhiễm, khiến hàng triệu chủ xe cảm thấy việc tiếp tục sử dụng xe cũ vừa tốn kém vừa bất tiện. Trong khi đó, xe điện đang rẻ hơn, hạ tầng trạm sạc dày đặc và chi phí vận hành chỉ bằng 30-40% xe xăng, tạo nên sự chênh lệch đủ lớn để người dân cân nhắc lại bài toán kinh tế.

Thứ ba, nỗi lo bị “đứng ngoài rìa” tiêu chuẩn môi trường. Lộ trình loại bỏ xe đạt chuẩn Quốc IV và Quốc V đang được nhiều đô thị lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải xem xét đẩy nhanh.

Điều này khiến người dân sợ rằng nếu chần chừ vài tháng, họ có thể vừa bị siết di chuyển, vừa mất luôn cơ hội nhận hỗ trợ đổi xe. Vì thế, 2025 trở thành điểm rơi mà hàng triệu chủ xe coi là “cơ hội cuối” để tận dụng ưu đãi.

Chính sách hấp dẫn nhưng quá trình thực hiện lại đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Với trường hợp báo hủy xe cũ, chủ xe phải chuẩn bị Giấy chứng nhận thu hồi xe lẫn Giấy chứng nhận hủy đăng ký từ cơ quan công an, trong khi thời gian xét duyệt có thể kéo dài tới 45 ngày.

Đây là lý do khiến những hồ sơ nộp sau tháng 10 có nguy cơ “đến lượt thì hết tiền hỗ trợ”. Trường hợp đổi xe cũng yêu cầu đầy đủ hóa đơn mua bán, giấy tờ chuyển nhượng và phải đảm bảo xe mới nằm trong danh mục được miễn thuế.