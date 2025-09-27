Truyền thông nhà nước Trung Quốc không đưa tin về thỏa thuận TikTok tại Mỹ, còn thảo luận trên mạng xã hội cũng rất hạn chế.

Một tài khoản Weibo liên kết với nhà nước dẫn lời một giáo sư Đại học Phúc Đán mô tả thỏa thuận là “đôi bên cùng có lợi”.

Trong lễ ký sắc lệnh hành pháp ngày 25/9, ông Donald Trump cho biết đã “nhận được sự đồng ý” từ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tuy nhiên, không có đại diện ByteDance tham dự, và cả ByteDance lẫn Đại sứ quán Trung Quốc tại Singapore đều từ chối bình luận với CNBC.

Số phận TikTok tại Mỹ vẫn chưa rõ ràng. Ảnh: Du Lam

Một số chi tiết về thỏa thuận vẫn chưa rõ ràng. Theo trang tin Trung Quốc LastPost một ngày sau đó, TikTok tại Mỹ sẽ được chia thành hai công ty.

Một liên doanh mới - được đề cập trong sắc lệnh của ông Trump - sẽ quản lý mảng kinh doanh, dữ liệu và thuật toán TikTok tại Mỹ, với ByteDance (công ty mẹ tại Trung Quốc) nắm giữ dưới 20% cổ phần.

Cơ cấu này nhằm đáp ứng yêu cầu của luật an ninh quốc gia Mỹ buộc ByteDance phải thoái vốn khỏi TikTok Mỹ nếu không sẽ bị cấm.

Ngoài ra, ByteDance sẽ thành lập một công ty mới tại Mỹ phụ trách thương mại điện tử, quảng cáo thương hiệu và quản lý quan hệ với các hoạt động quốc tế của TikTok, theo LastPost.

Tương lai của TikTok tại Mỹ đã treo lơ lửng trong nhiều tháng, khi các nghị sĩ lưỡng đảng liên tục cảnh báo nguy cơ Bắc Kinh tiếp cận dữ liệu nhạy cảm hoặc sử dụng nền tảng để thao túng dư luận.

Hiện 1/5 người trưởng thành ở Mỹ thường xuyên lấy tin tức từ TikTok, tăng mạnh so với chỉ 3% vào năm 2020, theo khảo sát của Pew Research.

Đầu năm nay, Tòa án Tối cao Mỹ đã giữ nguyên luật buộc cấm ứng dụng trừ khi ByteDance thoái vốn. Hạn chót ban đầu là tháng 1, nhưng ông Trump nhiều lần gia hạn qua sắc lệnh hành pháp để tìm giải pháp thương lượng.

Những diễn biến mới nhất quanh TikTok diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đang nối lại đàm phán thương mại, và nền tảng video ngắn này có thể trở thành một quân bài trong bàn cờ thương lượng.

(Theo CNBC)