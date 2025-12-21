Chiều 21/12, Thượng tá Trần Minh Nguyên – Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cùng các đơn vị nghiệp vụ đã đến Bệnh viện Đà Nẵng thăm hỏi, động viên Trung tá Nguyễn Văn Tuấn, cán bộ Trạm CSGT Thăng Bình (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng).

Trung tá Tuấn bị thương trong quá trình tham gia Tổ công tác 911 thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Trước đó, khoảng 22h ngày 20/12, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường 33 (khối phố Thanh Quýt 2, phường An Thắng), Tổ công tác 911 phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Thượng tá Trần Minh Nguyên (ngoài cùng, bên phải) thăm hỏi sức khỏe Trung tá Nguyễn Văn Tuấn. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, một đối tượng không chấp hành mà liều lĩnh điều khiển xe mô tô tông thẳng vào Trung tá Nguyễn Văn Tuấn, khiến cả hai ngã xuống đường.

Hậu quả, Trung tá Nguyễn Văn Tuấn bị đa chấn thương, gãy hai chân; đối tượng vi phạm là P.S.T. (SN 2007, trú phường An Thắng) bị vỡ xương hàm.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại bệnh viện, Thượng tá Trần Minh Nguyên ân cần thăm hỏi sức khỏe, chia sẻ khó khăn và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm của Trung tá Nguyễn Văn Tuấn trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng yêu cầu đơn vị chức năng tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ bị thương yên tâm điều trị, sớm phục hồi sức khỏe.