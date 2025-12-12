Ngày 12/12, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Cục đang phối hợp với các đơn vị liên quan để nâng cấp ứng dụng giao thông dành cho công dân VNeTraffic, nhằm hỗ trợ tối đa người tham gia giao thông.

Theo đó, khi VNeTraffic được kết nối với ứng dụng VNeID mức độ 2 và Căn cước công dân sẽ tự động được nâng lên mức độ 2. Khi đó, sau khoảng 2 tiếng phát hiện vi phạm, hệ thống sẽ tra cứu, xác định chủ xe và tự động gửi thông báo vi phạm cho chủ phương tiện.

Trung tâm thông tin chỉ huy của Cục CSGT. Ảnh: Đình Hiếu

"Việc thông báo tiến trình xử lý vi phạm giao thông sẽ bao gồm: ra thông báo; ra biên bản; ra quyết định xử phạt", đại diện Cục CSGT cho biết.

Theo đại diện Cục CSGT, hiện nay, đối với các vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát hoặc thông tin vi phạm do người dân phản ánh, nếu chủ xe đã cài đặt, sử dụng VNeTraffic, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo vi phạm.

"Tiến tới trong năm 2026, nếu chủ xe đồng ý với thông báo vi phạm thì sẽ tương đương với việc lập biên bản và hệ thống sẽ ra quyết định xử phạt để người dân thi hành. Khi có quyết định xử phạt, người dân có thể lựa chọn nộp phạt tại hệ thống hoặc qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia", đại diện Cục CSGT cho biết.

Ứng dụng VNeTraffic sẽ tự động gửi thông báo vi phạm đến người dân. Ảnh: Thạch Thảo

CSGT kiểm tra giấy tờ trên môi trường điện tử

Đại diện Cục CSGT cũng cho biết, khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, người dân có thể xuất trình giấy phép lái xe (GPLX); giấy chứng nhận kiểm định về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đăng kiểm xe); chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử trên VNeID hoặc VNeTraffic.

Trường hợp không truy cập được ứng dụng, người tham gia giao thông chỉ cần cung cấp CCCD hoặc mã định danh cá nhân cho lực lượng chức năng. Sau đó, lực lượng CSGT sẽ tiến hành kiểm tra trên ứng dụng và tra cứu trên phần mềm chuyên dụng để xác thực các loại giấy tờ trên.

Khi người dân cung cấp mã định danh cá nhân, CSGT sẽ tra cứu được các loại giấy tờ liên quan. Ảnh: Đình Hiếu

Cũng theo đại diện Cục CSGT, đơn vị đang tham mưu Bộ Công an sửa đổi quy định về tuần tra kiểm soát và sát hạch, cấp, đổi GPLX.

Trong đó, sửa đổi theo hướng, CSGT chỉ kiểm tra các loại giấy tờ liên quan đến phương tiện và người điều khiển trên môi trường điện tử và sẽ không còn xử phạt hành vi không mang các loại giấy tờ.

Đồng thời, GPLX sẽ được cấp dưới dạng điện tử và tự động tích hợp trên hệ thống dữ liệu nhằm tạo thuận lợi trong sử dụng và bảo đảm khả năng tra cứu khi cần thiết. Trường hợp người dân có nhu cầu in GPLX bằng vật liệu PET thì đăng ký và nộp lệ phí theo quy định.

Ngoài ra, người dân có định danh mức độ 2 trên VNeID hoặc VneTraffic có thể thực hiện cập nhật trực tuyến với các giấy tờ gồm: GPLX, đăng ký xe, đăng kiểm xe, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe.