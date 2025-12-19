Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện KSND Khu vực 6 đề nghị truy tố Hoàng Văn Hiếu (SN 1991) và Phạm Văn Thành (SN 1995). Hai đối tượng (cùng quê Hải Phòng) bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CA

Theo hồ sơ vụ án, tối 16/7/2025, tổ công tác Đội CSGT Nam Sài Gòn tuần tra trên đường Phú Thuận (phường Phú Thuận). Lúc 22h09, phát hiện ô tô BKS 95A-127.22 có dấu hiệu khả nghi, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe.

Tài xế Hoàng Văn Hiếu không chấp hành mà nhấn ga bỏ chạy. Khi bị chặn lại ở đường Nguyễn Thị Thập (phường Tân Thuận), Hiếu nhanh chóng đổi ghế cho Phạm Văn Thành ngồi vào vị trí tài xế.

Bước xuống xe trong tình trạng cởi trần, Hiếu la lối, không thừa nhận cầm lái. Thành cũng lớn tiếng chửi bới, tự nhận là tài xế và đòi đo nồng độ cồn. Sự việc kéo dài hơn 30 phút, thu hút đám đông hiếu kỳ khiến giao thông tê liệt.

Lực lượng chức năng đã khống chế, đưa các đối tượng về trụ sở. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong máu của Hiếu là 138.04 mg/Dl; nồng độ cồn trong hơi thở của Thành là 0,614 mg/L. Trước chứng cứ từ camera, Hiếu và Thành đã thừa nhận hành vi.

Hiếu khai do không có bằng lái, sợ bị giữ xe nên hoán đổi vị trí. Đáng chú ý, Thành có một tiền án về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, vừa chấp hành xong án phạt tháng 6/2025.