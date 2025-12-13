XEM CLIP:

Tối 13/12, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông có hành vi chống đối, nhốt cán bộ công an xã trong nhà. Người đàn ông trong clip là Đặng Từ Thịnh (SN 1977, trú tại xã Phượng Dực, Hà Nội).

Đặng Từ Thịnh khóa cửa, nhốt cán bộ công an xã trong nhà khi bị phát hiện vi phạm. Ảnh chụp màn hình

Đại diện Cục CSGT cho biết thêm, vụ việc được phản ánh trong clip diễn ra vào năm 2024. Thời điểm đó, Công an xã Hồng Minh (huyện Phú Xuyên cũ, Hà Nội) phát hiện Đặng Từ Thịnh điều khiển xe ba bánh tự chế ra đường. Sau khi lực lượng chức năng phát hiện, tiến hành xử lý, Thịnh đã chống đối và nhốt cán bộ công an xã trong nhà, cản trở lực lượng thi hành công vụ.

Đối tượng Thịnh đẩy cán bộ, chiến sĩ CSGT về phía đầu ô tô tải đang chạy. Ảnh chụp màn hình

Đặng Từ Thịnh cũng là người có hành vi ôm, đẩy Đại úy Nguyễn Duy Điệp, cán bộ của Đội CSGT đường bộ số 8 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) về phía đầu một chiếc ô tô tải đang di chuyển đến, xảy ra vào chiều ngày 11/12 vừa qua, tại tỉnh lộ 429 (thuộc địa phận thôn Bóng, xã Phượng Dực).

Thịnh có hành vi trên sau khi bị lực lượng CSGT phát hiện điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm và nghi sử dụng biển số giả.

Đối tượng Đặng Từ Thịnh. Ảnh: CACC

Đến ngày 12/12, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng để điều tra về tội Giết người.