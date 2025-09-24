Chiều 23/9, tại Hà Nội, Trung tâm Huấn luyện, Bồi dưỡng nghiệp vụ và Giáo dục nghề nghiệp số 1 (TTHL1), Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ), Bộ Công an đã tổ chức Lễ gặp mặt kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng TTHL1.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân – Tư lệnh CSCĐ đã biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, đóng góp to lớn của tập thể cán bộ, chiến sĩ TTHL1 trong suốt chặng đường 35 năm xây dựng và trưởng thành.

Trung tướng nhấn mạnh: Trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, Bộ Công an đã ban hành Đề án tổ chức lại công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ trong công an nhân dân theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Trong đó, các trung tâm huấn luyện thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ không chỉ giữ nguyên nhiệm vụ mà còn tiếp nhận thêm nhiều trọng trách từ các đơn vị, địa phương, đồng thời được bổ sung chức năng đào tạo nghề.

“Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm rất lớn mà Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an giao phó cho Trung tâm”, Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân khẳng định.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân phát biểu tại buổi lễ.

Để tiếp tục phát huy truyền thống và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Trung tướng yêu cầu TTHL1 cần: Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, xây dựng đội ngũ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, tận tụy với công việc; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân.

Đồng thời, Trung tướng yêu cầu chú trọng công tác cán bộ, từ tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng đến bố trí hợp lý; phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt”.

Với những thành tích nổi bật, TTHL1 đã vinh dự được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba – phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, ghi nhận sự cống hiến bền bỉ, xứng đáng là một trong những trung tâm đào tạo, huấn luyện hàng đầu của Bộ Công an và Bộ Tư lệnh CSCĐ.