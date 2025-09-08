Ngày 8/9, tại Hà Nội, Cục Hải quan tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Hải quan Việt Nam (10/9/1945 – 10/9/2025) và vinh dự đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng cùng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho tập thể lãnh đạo Cục Hải quan. Ảnh: A.K.

Phát biểu tại sự kiện, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ khẳng định: “80 năm xây dựng và trưởng thành là hành trình đầy gian khó nhưng cũng vô cùng tự hào, ghi dấu cống hiến bền bỉ của các thế hệ công chức, viên chức và người lao động toàn ngành Hải quan. Đó chính là nền tảng vững chắc để chúng ta viết tiếp những trang sử vẻ vang”.

Từ một lực lượng thu thuế và chống buôn lậu ban đầu, đến nay Hải quan Việt Nam đã trở thành cơ quan quản lý nhà nước hiện đại, hội nhập sâu rộng, vừa tạo thuận lợi thương mại, vừa giữ vai trò quan trọng trong ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo vệ an ninh quốc gia và chủ quyền biên giới.

Ghi nhận những hy sinh, đóng góp ấy, trong suốt 80 năm qua, Hải quan Việt Nam đã nhiều lần được Đảng, Nhà nước trao tặng các phần thưởng cao quý như Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động cùng nhiều danh hiệu thi đua khác.

Hướng tới tương lai, Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh, Hải quan Việt Nam sẽ kiên định triển khai thành công Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030, trong đó lấy “bộ tứ trụ cột” gồm: khoa học – công nghệ, kinh tế tư nhân, hoàn thiện pháp luật và hội nhập quốc tế làm kim chỉ nam hành động.

Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ phát biểu tại sự kiện. Ảnh: A.K.

Ngành Hải quan sẽ tiếp tục: Hoàn thiện hệ thống pháp luật hải quan hiện đại, đồng bộ, phù hợp với tiến trình hội nhập. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm phục vụ.

Thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, xây dựng Hải quan số – Hải quan thông minh; ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và hệ thống phân luồng tự động trong quản lý, giám sát. Nâng cao năng lực quản lý rủi ro, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu, bảo đảm an ninh kinh tế và chủ quyền quốc gia.

Với trách nhiệm và khí thế mới, lãnh đạo Hải quan khẳng định quyết tâm kế thừa truyền thống vẻ vang, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ bày tỏ niềm tin: “Với sự lãnh đạo sát sao của Đảng, Chính phủ, Bộ Tài chính cùng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, Hải quan Việt Nam sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là lực lượng chuyên nghiệp, hiện đại, liêm chính, phục vụ hiệu quả cho sự nghiệp phát triển đất nước”.