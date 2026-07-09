Theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội, tại hội nghị, Bộ Chính trị chỉ định Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 8 thành viên: Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; ông Vũ Khắc Định, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội; ông Đặng Đình Bảo, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội; ông Bùi Thanh Tùng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội; ông Hoàng Anh Công, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát; ông Trần Văn Lâm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu; ông Trần Khánh Hòa, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành Ib; ông Nguyễn Quang Hưng, Chuyên viên chính Ban Tổ chức Đảng ủy Quốc hội.

Trong đó, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Tổng Kiểm toán Nhà nước giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội.

Các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội gồm: Ông Vũ Khắc Định và ông Đặng Đình Bảo.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao quyết định của Bộ Chính trị cho các cán bộ. Ảnh: QH

Trao quyết định và chúc mừng các cán bộ, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nêu rõ, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là cơ chế để Đảng tự chỉnh đốn, tự bảo vệ, tự hoàn thiện, tự nâng cao; là công cụ kiểm soát quyền lực, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Với Đảng bộ Quốc hội, yêu cầu của công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát ngày càng cao hơn; phạm vi công việc rộng hơn; tính chất nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, đòi hỏi phải thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đồng thời phải đổi mới tư duy, phương pháp, cách làm để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội đề nghị, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội và từng thành viên được chỉ định tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội nhấn mạnh, phải xác định kiểm tra, giám sát không chỉ nhằm phát hiện, xử lý vi phạm, mà quan trọng hơn là để phòng ngừa, cảnh báo, giữ cho tổ chức đảng và đảng viên không đi chệch hướng, không phát sinh sai phạm, khuyết điểm; không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn, vi phạm nghiêm trọng.

Ông đề nghị đổi mới mạnh mẽ phương pháp, cách thức kiểm tra, giám sát theo hướng chủ động, thường xuyên, từ sớm, từ xa; kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra theo chương trình, kế hoạch với giám sát thường xuyên; giữa phòng ngừa, cảnh báo với xử lý nghiêm minh khi có vi phạm....

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội và cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phải thực sự tinh gọn, mạnh, đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, chuyên môn nghiệp vụ sâu, phương pháp công tác khoa học, công tâm, khách quan, thận trọng, chặt chẽ nhưng không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm.

Mỗi cán bộ làm công tác kiểm tra phải luôn giữ gìn uy tín, danh dự của Đảng, của Đảng ủy Quốc hội và của chính mình; thực sự là những người gương mẫu trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Cũng theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội, trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức lễ công bố, trao nghị quyết về công tác cán bộ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn bà Nguyễn Phạm Duy Trang, đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội, giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội khóa 16.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho các cán bộ. Ảnh: QH

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Cường, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa 15 giữ chức trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; ông Hà Văn Thắng, trợ lý nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh giữ chức trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; ông Huỳnh Khắc Điệp, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM giữ chức trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên.