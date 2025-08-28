Ngày 28/8, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 450 về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Thành Long tại cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số nhiệm vụ, đề án.
Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương làm việc với Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan để hoàn thiện hồ sơ trình dự thảo Nghị định hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở học ở các xã biên giới đất liền bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và quy định của pháp luật; trình Chính phủ xem xét ban hành trước ngày 31/8/2025.
Về nội dung triển khai xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Thông báo số 81 ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới bảo đảm chất lượng; theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng mới đây. Nội dung này phải trình Chính phủ trước ngày 31/8.
Với dự thảo Nghị định quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các Bộ: Tài chính, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch để cùng rà soát, thống nhất nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ.
Trên cơ sở đó hoàn thiện dự thảo Nghị định bảo đảm đúng, bám sát và phù hợp các chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật; trình Phó Thủ tướng Lê Thành Long trước ngày 29/8.
Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ: Tài chính, Tư pháp, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Xây dựng cùng các cơ quan, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Bộ Giáo dục và Đào tạo để hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên, bảo đảm chất lượng và kịp thời theo quy định.
Tháng 4/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi làm việc với đại diện Đảng ủy Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương về tình hình thực hiện các nghị quyết của Trung ương về giáo dục và đào tạo, chuẩn bị Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục, đào tạo.
Tổng Bí thư thống nhất chủ trương Nhà nước hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở ở các xã biên giới, trong đó ưu tiên các xã biên giới miền núi (đối tượng bao gồm cả học sinh là người dân tộc thiểu số và học sinh là người dân tộc Kinh sinh sống tại các xã biên giới).
Tổng Bí thư lưu ý, việc thực hiện chủ trương này cần theo lộ trình, trong quá trình tổ chức thực hiện cần tăng cường kiểm tra, giám sát, nghiêm cấm việc bớt xén tiêu chuẩn ăn của học sinh.
Trước mắt, việc này sẽ thực hiện tại những xã biên giới đất liền, bắt đầu từ năm học 2025-2026. Sau đó, trên cơ sở kết quả thực hiện sẽ sơ kết để nhân rộng dần ra toàn quốc.
Tổng Bí thư khuyến khích các địa phương có thể cân đối kinh phí thì thực hiện ngay chủ trương này trên địa bàn quản lý của mình.
