Ngày 5/3, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang kiểm tra, xác minh vụ việc một đối tượng che kín mặt, đi vào tiệm vàng với biểu hiện lạ.

Theo Công an xã Sông Hinh, đối tượng là nam giới, cao khoảng 1,7-1,75m, mặc quần jean xám, áo khoác đen, đeo ba lô và găng tay đen. Người này đeo khẩu trang che kín mặt, đội mũ bảo hiểm màu đen bên trên gắn đèn pin; đi xe máy không gắn biển số, không có gương chiếu hậu.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h27 tối 4/3, người này bước vào một tiệm vàng ở xã Sông Hinh, ném vật lạ lên tủ trưng bày và có một số biểu hiện bất thường.

Thấy vậy, chủ tiệm vàng lập tức tri hô “cướp, cướp”. Nghe tiếng hô hoán, đối tượng chỉ tay về phía chủ tiệm rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Sự việc diễn ra bất ngờ khiến những người có mặt trong tiệm hoảng sợ.

Hiện Công an xã Sông Hinh đã phát đi thông báo, đề nghị Công an các xã của tỉnh Đắk Lắk thông tin rộng rãi đến người dân địa phương; đồng thời đề nghị người dân trên địa bàn xã Sông Hinh khi phát hiện đối tượng có đặc điểm nói trên nhanh chóng thông báo cho Công an xã.