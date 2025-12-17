Ngày 17/12, ông Trịnh Văn Quyết - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng Giáng sinh Đức Tổng Giám mục Tổng giáo phận TPHCM Giuse Nguyễn Năng và Mục sư Thái Phước Trường - Hội trưởng Tổng liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam).

Tại Tòa Tổng Giám mục Tổng giáo phận TPHCM, ông Trịnh Văn Quyết gửi lời chúc an lành, yên vui, hạnh phúc, tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa và năm mới 2026 tốt lành đến Tổng Giám mục Nguyễn Năng, các linh mục, tu sĩ, giáo dân trong Tổng giáo phận TPHCM và đồng bào Công giáo cả nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tặng hoa và quà mừng Giáng sinh đến Đức Tổng Giám mục Tổng giáo phận TPHCM Giuse Nguyễn Năng. Ảnh: Vũ Hùng

Bên cạnh những lời chúc mừng Giáng sinh, hai bên chia sẻ những trăn trở, kỳ vọng về vận hội mới của dân tộc, câu chuyện về sự phát triển đất nước và sự gắn kết giữa đạo và đời trước thềm năm mới 2026.

Nhìn lại năm 2025 đầy biến động, ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh đây là năm đất nước chịu nhiều tác động từ tình hình thế giới và thiên tai bão lũ trong nước, song cũng là năm ghi nhận những nỗ lực phi thường của cả hệ thống chính trị.

Tăng trưởng kinh tế đạt 8%, vượt qua mọi lo lắng ban đầu, là tiền đề quan trọng để từ năm 2026, đất nước bước sang kỷ nguyên vươn mình, phấn đấu đưa tăng trưởng kinh tế đạt hai con số. Đây cũng là khát vọng lớn của toàn dân, hiện thực hóa mong muốn của Bác Hồ về một Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Khẳng định sức mạnh làm nên thành tựu đó, ông Trịnh Văn Quyết đặc biệt đề cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Ông cho rằng, trong những thời điểm khó khăn nhất như thiên tai bão lũ, tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam, không phân biệt lương giáo, lại càng tỏa sáng.

“Dù theo đạo hay không theo đạo thì cũng vì cuộc sống chung, vì hòa bình, vì hạnh phúc của nhân dân. Chúng ta đều là một nhà. Người có đạo kính Chúa, yêu nước, phụng sự đất nước, cùng chung tay đem lại hạnh phúc cho nhân dân”, ông Trịnh Văn Quyết nói.

Đáp lại tình cảm của đoàn công tác Trung ương, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng bày tỏ niềm vui mừng và xúc động trước sự quan tâm sâu sát của Đảng và Nhà nước.

Đức Tổng Giám mục cho biết, đồng bào Công giáo vui mừng trước sự phát triển của đất nước cùng những chủ trương, chính sách đang được triển khai, đặc biệt là các chính sách đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục, y tế, phát triển hạ tầng. Các linh mục, tu sĩ đang nỗ lực thực hiện chức trách của mình theo quy định của Giáo hội để góp phần vào việc xây dựng, củng cố đạo đức, văn hóa con người từ những việc làm cụ thể như: Giáo dục giáo dân thực hành lương tâm nghề nghiệp; tôn trọng sự thật, không gian dối, thực hiện yêu thương bác ái, mang lại sự bình an cho mọi người xung quanh, cho xã hội. Người Công giáo sẽ không chỉ đồng hành với dân tộc mà còn nỗ lực làm hơn thế, bởi người Công giáo chính là một thành phần của dân tộc, là một bộ phận của dân tộc Việt Nam.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tặng hoa và quà mừng Giáng sinh Mục sư Thái Phước Trường - Hội trưởng Tổng liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam). Ảnh: Vũ Hùng

Tại trụ sở Tổng liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam), ông Trịnh Văn Quyết cũng gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng Giáng sinh tốt đẹp nhất tới Mục sư Hội trưởng Thái Phước Trường cùng các mục sư trong Ban Trị sự, các chức sắc và toàn thể tín hữu.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, ý nghĩa của Lễ Giáng sinh không còn chỉ là ngày lễ trọng đại của đồng bào Công giáo, Tin Lành mà đã trở thành niềm vui chung, biểu tượng của tình yêu thương và khát vọng hòa bình cho toàn dân tộc. Ông đánh giá cao sự đóng góp của cộng đồng Tin Lành trong công cuộc chung tay xây dựng đất nước.

“Rất mong Mục sư Hội trưởng cùng các vị chức sắc tiếp tục kêu gọi bà con tín hữu vì sự an lành chung, lan tỏa tình yêu thương và sự gắn bó. Hễ là người Việt Nam thì đều tạo nên sức mạnh đoàn kết chung để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân”, ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

Trong đáp từ của mình, Mục sư Thái Phước Trường bày tỏ sự vui mừng, xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với hoạt động của Hội thánh vốn đã có mặt và đồng hành cùng đất nước hơn 100 năm qua.

Đồng quan điểm về ý nghĩa của mùa lễ, Mục sư cũng cho rằng niềm vui Giáng sinh hiện đã vượt ra khỏi khuôn khổ tôn giáo để trở thành nét văn hóa chung của cộng đồng.

“Văn hóa của Giáng sinh chính là tình yêu thương và sự an lành. Dù năm 2025 đất nước đối mặt với nhiều thiên tai, nhưng trong đức tin, chúng tôi gọi đó là ‘thiên ân’, ơn của Thượng đế giúp người Việt Nam có sự đổi mới, mạnh mẽ hơn để hưởng được sự bình an và phát triển”, Mục sư Thái Phước Trường nói.