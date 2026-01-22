Sự kiện đánh dấu bước đi quan trọng của trường trong chiến lược nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kết chặt chẽ giữa thực tiễn thị trường và giáo dục chính quy.

Đại diện Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà trao quyết định bổ nhiệm cho bà Vi Ngọc Lan

Từ thực tiễn kinh doanh số đến giáo dục chính quy

Theo đại diện Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà, việc một chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm thực chiến trong lĩnh vực kinh doanh số đảm nhiệm vai trò lãnh đạo khoa là bước đi mang tính tiên phong, thể hiện định hướng dẫn đầu trong chuẩn hóa đào tạo ngành thương mại điện tử (TMĐT), đặc biệt trong bối cảnh hoạt động kinh doanh online và livestream đang phát triển nhanh nhưng còn thiếu khung pháp lý và chuẩn nghề nghiệp rõ ràng.

Chuyên gia Tiktok Vi Ngọc Lan - Founder Dalali Academy chính thức đảm nhiệm cương vị Trưởng khoa TMĐT, Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà.

Chia sẻ về hành trình đến với giáo dục, bà Vi Ngọc Lan cho biết, bản thân không xuất phát từ con đường thuần lý thuyết mà đến với đào tạo từ chính những va chạm thực tế của thị trường kinh doanh số. Quá trình trực tiếp tham gia thị trường giúp bà nhìn rõ cả cơ hội lẫn rủi ro mà môi trường online mang lại.

"Trong suốt quá trình làm nghề và tư vấn, tôi đau đáu khi thấy rất nhiều bạn trẻ, thậm chí là các chủ doanh nghiệp, làm việc rất chăm chỉ, nỗ lực bán hàng bất kể ngày đêm. Nhưng rồi họ vấp ngã, thậm chí mất trắng chỉ vì thiếu kiến thức nền tảng, thiếu định hướng và đặc biệt là thiếu hiểu biết về pháp lý. Tôi nhận ra, nếu không được đào tạo bài bản, sự nhiệt huyết đó sẽ trở thành sự liều lĩnh vô ích. Việc chạy theo trào lưu, học các “cách làm nhanh” thiếu căn cơ có thể mang lại kết quả ngắn hạn, nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro và khó phát triển lâu dài”, bà Lan nhấn mạnh.

Chuyên gia Tiktok Vi Ngọc Lan trực tiếp hướng dẫn học viên thực hành livestream chuyên sâu.

Từ nhận thức đó, bà Vi Ngọc Lan quyết định gắn bó sâu hơn với công tác đào tạo chính quy, tham gia xây dựng các chương trình đào tạo bài bản trong lĩnh vực TMĐT và livestream. Theo bà, đào tạo không chỉ là truyền đạt kỹ năng, mà còn giúp người học hiểu đúng bản chất của kinh doanh số, hình thành tư duy nghề nghiệp chuẩn mực để có thể thích ứng với sự thay đổi liên tục của thị trường.

Sứ mệnh của tân trưởng khoa

Ngay khi nhậm chức, tân trưởng khoa Vi Ngọc Lan đã xác định nhiệm vụ cốt lõi của mình: chuẩn hóa các nội dung pháp lý trong đào tạo ngành TMĐT. Bà nhận định, thị trường kinh doanh online, đặc biệt là livestream bán hàng không còn là hoạt động mang tính tự phát mà đã trở thành một cấu phần quan trọng của kinh tế số, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm cho hàng triệu lao động.

“Tuy nhiên, nếu phát triển nhanh mà thiếu chuẩn mực, lĩnh vực này sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cả người làm nghề và xã hội. Vì vậy, chuẩn hóa không phải là để siết chặt hay làm khó, mà là để bảo vệ, giúp người kinh doanh hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong môi trường số", bà nhấn mạnh.

Ngoài ra, chia sẻ thêm về Chương trình Chứng chỉ Livestream Chuyên nghiệp của Khoa TMĐT, Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà, bà Vi Ngọc Lan cho biết, đây là chương trình đào tạo nghề được xây dựng theo hướng chính quy, trong đó người học không chỉ học lý thuyết mà còn được thực hành thực tế và trải qua kỳ thi đánh giá năng lực trước khi được cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bà Vi Ngọc Lan trực tiếp hướng dẫn sinh viên trong các giờ thực hành chuyên sâu

“Chúng tôi không đào tạo để người học chỉ có chứng chỉ, mà đào tạo để họ thực sự làm được nghề, hiểu nghề và làm nghề đúng chuẩn”, bà Lan khẳng định.

Trong bối cảnh các cơ quan quản lý ngày càng tăng cường giám sát và hoàn thiện hành lang pháp lý đối với hoạt động kinh doanh online, việc đào tạo bài bản, có chuẩn đầu ra và chứng chỉ hợp pháp được xem là xu hướng tất yếu. “Đây cũng là cách để livestream và kinh doanh online được xã hội nhìn nhận như những nghề nghiệp chính thống, có giá trị và đóng góp tích cực cho nền kinh tế”, bà Lan bày tỏ.

Kinh doanh tử tế là con đường dài hạn

Nhìn về tương lai, đặc biệt là thềm năm mới 2026, tân trưởng khoa Vi Ngọc Lan đã gửi gắm một thông điệp mạnh mẽ tới cộng đồng kinh doanh trên nền tảng số. Bà khẳng định kinh tế số là cơ hội vàng, nhưng cơ hội đó chỉ chuyển hóa thành thành công bền vững khi người làm nghề biết thượng tôn pháp luật và giữ gìn đạo đức kinh doanh.

"Đừng quá nôn nóng chạy theo kết quả ngắn hạn, hãy đầu tư cho nền tảng từ tư duy, kỹ năng đến kiến thức pháp lý. Làm đúng ngay từ đầu chính là cách để đi đường dài", bà Lan nhắn nhủ.

Với định hướng tiên phong, Khoa TMĐT dưới sự dẫn dắt của chuyên gia Tiktok Vi Ngọc Lan hứa hẹn sẽ kiến tạo nên một thế hệ nhân lực số không chỉ giỏi kỹ năng mà còn vững vàng về kiến thức pháp lý, góp phần xây dựng một môi trường kinh doanh số văn minh và chuyên nghiệp.

(Nguồn: Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà)