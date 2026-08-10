Theo đó, điểm trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 15 đến 22 điểm. Trong đó, nhóm ngành Sức khỏe có mức điểm cao nhất: Y khoa và Y khoa đào tạo bằng Tiếng Anh cùng 22 điểm; Dược học 20 điểm; Điều dưỡng 18 điểm. Hai ngành Luật và Luật Kinh tế cùng lấy 20 điểm.

Với phương thức xét học bạ THPT, điểm trúng tuyển của các ngành dao động từ 18 đến 23 điểm; trong đó Y khoa và Y khoa đào tạo bằng Tiếng Anh cùng 23 điểm, Dược học 21 điểm, Điều dưỡng 19 điểm. Các ngành còn lại chủ yếu ở mức 18 điểm.

Ở phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội (HSA), ngưỡng trúng tuyển của phần lớn các ngành là 60 điểm, trong khi các ngành Sức khỏe yêu cầu 80 điểm.

Đối với một số ngành đặc thù, thí sinh cần đáp ứng thêm điều kiện theo quy định.

Điểm chuẩn hệ đại học chính quy năm 2026 của Trường Đại học Đại Nam

Đào tạo lấy người học làm trung tâm

Trong bối cảnh giáo dục đại học đang chuyển mạnh từ đào tạo theo kiến thức sang đào tạo theo năng lực, điều nhiều thí sinh quan tâm hôm nay không chỉ là “đỗ vào trường nào”, mà còn là “học ở đâu để có năng lực cạnh tranh sau khi tốt nghiệp”. Đó cũng là định hướng mà Trường Đại học Đại Nam theo đuổi trong nhiều năm qua.

Năm 2026, Trường Đại học Đại Nam tuyển sinh 56 chương trình đào tạo

Theo PGS.TS Đào Thị Thu Giang, Hiệu trưởng Trường Đại học Đại Nam, triết lý giáo dục của Nhà trường là lấy người học làm trung tâm, tôn trọng sự khác biệt và tạo điều kiện để mỗi sinh viên phát triển theo năng lực, sở trường và mục tiêu nghề nghiệp.

"Điều chúng tôi mong muốn không phải là đào tạo những sinh viên giống nhau, mà là giúp mỗi người tìm ra thế mạnh của mình, phát huy bản sắc riêng và biến đó thành lợi thế cạnh tranh trong tương lai", PGS.TS Đào Thị Thu Giang chia sẻ.

Đào tạo theo chuẩn đầu ra, tăng cường thực hành

Chương trình đào tạo tại Trường Đại học Đại Nam được xây dựng theo định hướng OBE (Outcome-Based Education), lấy chuẩn đầu ra và năng lực của người học làm cơ sở thiết kế chương trình.

Sinh viên khối ngành Sức khỏe "học đi đôi với hành" tại Trung tâm tiền lâm sàng hiện đại ngay trong trường

Theo định hướng này, Nhà trường tăng cường thời lượng thực hành, với tỷ lệ thực hành được công bố trên 50%, đồng thời tổ chức cho sinh viên tiếp cận môi trường doanh nghiệp, bệnh viện, phòng thí nghiệm và các trung tâm thực hành ngay trong quá trình học.

Một số chương trình được thiết kế với thời gian đào tạo rút ngắn từ 0,5 đến 1 năm, ngoại trừ ngành Y khoa. Theo Nhà trường, việc điều chỉnh thời lượng nhằm tạo điều kiện để sinh viên hoàn thành chương trình sớm hơn và giảm thời gian, chi phí học tập.

Bên cạnh kiến thức chuyên ngành, chương trình đào tạo còn chú trọng ngoại ngữ, kỹ năng số, tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề và khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong học tập và công việc.

Sinh viên khối ngành Kỹ thuật công nghệ thực hành tại các phòng lab công nghệ cao

Doanh nghiệp đồng hành ngay từ giảng đường

Trường Đại học Đại Nam xây dựng hệ sinh thái hợp tác với hàng trăm doanh nghiệp, tập đoàn, bệnh viện và tổ chức trong nước, quốc tế.

Sinh viên có cơ hội thực tập, trải nghiệm nghề nghiệp tại nhiều đơn vị như Samsung, LG, Sun Group, FPT Long Châu, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn...

Đồng thời, Nhà trường mở rộng hợp tác với các trường đại học và doanh nghiệp tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hoa Kỳ, Australia và nhiều quốc gia khác nhằm tạo thêm cơ hội học tập, trao đổi học thuật và việc làm quốc tế.

Chất lượng được kiểm chứng bằng thành công của người học.

Theo khảo sát năm học 2025 - 2026, 95% sinh viên Đại học Đại Nam có việc làm sau khi tốt nghiệp, nhiều người làm đúng chuyên ngành tại các doanh nghiệp, bệnh viện và tổ chức uy tín.

Đặc biệt, khóa Bác sĩ Y khoa đầu tiên của Nhà trường ghi dấu ấn với 100% sinh viên tốt nghiệp đạt loại Khá trở lên, 13 sinh viên đăng ký dự thi Bác sĩ nội trú trúng tuyển, trong đó có thí sinh trở thành Thủ khoa Bác sĩ nội trú chuyên ngành Sản phụ khoa.

Chính sách học bổng, hỗ trợ tài chính và cơ sở vật chất

Năm 2026, Trường Đại học Đại Nam dành 55 tỷ đồng cho Quỹ học bổng và hỗ trợ tài chính với 13 chương trình học bổng dành cho tân sinh viên. Bên cạnh chính sách học bổng, Nhà trường cho biết không tăng học phí trong suốt khóa đào tạo, qua đó giúp sinh viên và gia đình chủ động hơn trong việc xây dựng kế hoạch tài chính cho toàn khóa học.

Quỹ học bổng 55 tỷ đồng dành cho tân sinh viên K20

Cùng với chính sách tài chính, Nhà trường tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất trên khuôn viên gần 10 ha, với các hạng mục phục vụ đào tạo như giảng đường thông minh, thư viện số, trung tâm tiền lâm sàng, trung tâm thực hành ngành Dược, hệ thống phòng lab công nghệ cao, studio... Hệ thống này được sử dụng cho các hoạt động giảng dạy, học tập và thực hành của sinh viên.

Đăng ký xét tuyển tại:

https://xettuyen.dainam.edu.vn/

(Nguồn: Trường Đại học Đại Nam)