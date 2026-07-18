Đây là một trong 13 chính sách thuộc Quỹ học bổng và hỗ trợ tài chính trị giá 55 tỷ đồng Trường Đại học Đại Nam (mã trường DDN) dành cho tân sinh viên khóa K20.

DNU là số ít trường có chính sách học bổng dành riêng cho đối tượng có liên quan đến lực lượng vũ trang. Ảnh: DNU

Chính sách tri ân dành cho gia đình quân đội, công an

Theo quy định, Học bổng Quân đội - Công an áp dụng cho tân sinh viên là con đẻ hoặc con nuôi hợp pháp của cán bộ, chiến sĩ đang công tác hoặc đã hoàn thành nghĩa vụ trong lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân Việt Nam, đáp ứng các điều kiện của nhà trường.

Những thí sinh đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ 10% học phí toàn khóa học, áp dụng trong suốt thời gian đào tạo chính thức.

Theo đại diện Trường Đại học Đại Nam, chính sách không chỉ góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình mà còn thể hiện sự tri ân đối với những người đã và đang cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Đồng hành để người học phát triển toàn diện

Song song với các chính sách học bổng, Đại học Đại Nam đầu tư mạnh vào chất lượng đào tạo theo chiến lược "Giảng đường khai mở - Doanh nghiệp đồng hành - Công nghệ tăng tốc".

Sinh viên khối Kỹ thuật - công nghệ DNU trong 1 tiết học thực hành. Ảnh: DNU

Sinh viên được học tập trong hệ thống phòng Lab, phòng mô phỏng, trung tâm thực hành và xưởng chuyên ngành hiện đại; đồng thời có cơ hội thực tập, trải nghiệm tại mạng lưới gần 1.000 doanh nghiệp trong nước và hơn 100 doanh nghiệp quốc tế ngay từ những năm đầu đại học.

Mô hình đào tạo gắn với thực tiễn giúp sinh viên tích lũy kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao khả năng thích ứng với thị trường lao động trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đang thay đổi mạnh mẽ yêu cầu về nguồn nhân lực.

Theo kết quả khảo sát năm học 2025 - 2026, 95% sinh viên Trường Đại học Đại Nam (mã trường DDN) có việc làm sau tốt nghiệp, trong đó nhiều sinh viên được doanh nghiệp tuyển dụng trước khi nhận bằng.

Đại diện nhà trường cho biết, nhiều học sinh là con em quân nhân, công an sở hữu tinh thần kỷ luật, ý chí vượt khó và trách nhiệm với cộng đồng. Đây là những phẩm chất quan trọng để phát triển trong môi trường đại học cũng như trong sự nghiệp sau này.

Thông qua Học bổng Quân đội - Công an, nhà trường mong muốn đồng hành cùng các em trên hành trình chinh phục tri thức, phát huy năng lực và xây dựng sự nghiệp bằng năng lực thực chất.

Sinh viên khối Sức khỏe thực hành tại trung tâm tiền lâm sàng ngay tại trường. Ảnh: DNU

13 chính sách học bổng dành cho tân sinh viên K20

Bên cạnh Học bổng Quân đội - Công an, Đại học Đại Nam còn triển khai 12 chính sách học bổng khác dành cho tân sinh viên năm 2026.

Quỹ học bổng 55 tỷ đồng với 13 chính sách học bổng thiết thực tiếp bước tân sinh viên lên giảng đường. Ảnh: DNU

Nổi bật là Học bổng Tài năng với học bổng toàn phần (100% học phí toàn khóa) kèm hỗ trợ sinh hoạt phí 120 triệu đồng/năm, tổng giá trị từ 360 - 720 triệu đồng tùy ngành đào tạo, dành cho thí sinh vượt qua vòng phỏng vấn của Hội đồng học bổng. Ngoài ra còn có học bổng bán phần trị giá 50% học phí toàn khóa.

Nhà trường cũng triển khai nhiều chương trình hỗ trợ khác như: Học bổng Khuyến tài (50 - 100% học phí toàn khóa học), Học bổng Giáo dục (10% học phí toàn khóa học) dành cho con em cán bộ ngành giáo dục, Học bổng Tiếp sức (20% học phí toàn khóa học) dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, Học bổng Tri ân (10% học phí toàn khóa học) dành cho con cháu liệt sĩ, thương binh, Học bổng Người Đại Nam (30% học phí toàn khóa học), Học bổng Y tế (20-30 triệu đồng), Học bổng Nhà Tài chính Tương lai (50% học phí học kỳ I), Học bổng Doanh nghiệp (50% học phí học kỳ I), Học bổng Tài năng Tiếng Anh (50% học phí học kỳ I), Học bổng Tài năng Thể thao ( từ 10% - 50 % - 100% học phí toàn khóa học) và Học bổng Bệ phóng Công nghệ (tăng 01 laptop/sinh viên).

Chi tiết các chương trình học bổng: https://dainam.edu.vn/vi/tin-tuc/dai-hoc-dai-nam-cong-bo-quy-hoc-bong-va-ho-tro-tai-chinh-tri-gia-55-ty-dong-cho-tan-sinh-vien-k20-nam-hoc-2026-2027

56 chương trình đào tạo đón đầu xu hướng nguồn nhân lực tương lai của DNU. Ảnh DNU

Năm 2026, Trường Đại học Đại Nam tuyển sinh 56 chương trình đào tạo thuộc 6 nhóm lĩnh vực gồm: Khoa học sức khỏe; Công nghệ - Kỹ thuật; Kinh tế - Kinh doanh; Khoa học xã hội và nhân văn; Ngôn ngữ; Mỹ thuật và Thiết kế.

Nhà trường áp dụng 4 phương thức xét tuyển nhằm tạo điều kiện để thí sinh lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp.

Bên cạnh Quỹ học bổng và hỗ trợ tài chính 55 tỷ đồng, Đại học Đại Nam tiếp tục triển khai nhiều chính sách đồng hành như cam kết không tăng học phí trong toàn khóa, mở rộng mạng lưới doanh nghiệp kết nối thực tập và việc làm, tổ chức học kỳ quốc tế và phát triển môi trường học tập hiện đại, năng động.

Theo nhà trường, với hệ sinh thái đào tạo gắn kết doanh nghiệp, 100% sinh viên được kết nối với doanh nghiệp và cơ hội việc làm trước khi tốt nghiệp, góp phần giúp người học tự tin gia nhập thị trường lao động bằng năng lực thực chất.

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Hotline 0961 595 599 và 0931 595 599

Thế Định