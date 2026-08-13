Thí sinh có thể đăng ký theo 3 phương thức: xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, xét kết quả học tập THPT và xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực HSA. Ngưỡng nhận hồ sơ từ 15-23 điểm, tùy ngành và phương thức xét tuyển.

Trường Đại học Đại Nam (mã trường DDN) tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2026 đối với 56 chương trình đào tạo. Ảnh: DNU

Với thí sinh chưa tìm được lựa chọn phù hợp ở các đợt trước, xét tuyển bổ sung là cơ hội để cân nhắc lại ngành học, môi trường đào tạo và định hướng nghề nghiệp, thay vì chỉ tìm một lựa chọn còn trống.

Chọn đại học không chỉ để lấy bằng

Điểm chuẩn, ngành học, học phí, cơ sở vật chất hay việc làm đều quan trọng. Nhưng sau 3 - 6 năm đại học, điều người trẻ mang theo còn là kiến thức, kỹ năng, trải nghiệm, quan hệ nghề nghiệp và năng lực thích ứng.

Cùng một ngành học, mỗi sinh viên có thể có một hành trình rất khác: học lý thuyết hoặc được làm thật; thi cử hoặc tham gia dự án, gặp gỡ doanh nghiệp, thử sức và khám phá chính mình.

Với tinh thần “Bật bản sắc - sáng hành trình”, Trường Đại học Đại Nam hướng tới một hành trình đại học giúp mỗi sinh viên phát huy thế mạnh, mở rộng năng lực và tạo dấu ấn riêng.

Môi trường học tập năng động, hiện đại của Đại học Đại Nam. Ảnh: DNU

Học để làm được việc, sẵn sàng hội nhập quốc tế

AI, dữ liệu và công nghệ đang nhanh chóng thay đổi yêu cầu tuyển dụng. Doanh nghiệp ngày càng coi trọng khả năng vận dụng kiến thức, công nghệ, giải quyết vấn đề và thích ứng với thay đổi bên cạnh bằng cấp và chuyên môn.

Tại DNU, sinh viên được tăng cường thực hành, trải nghiệm nghề nghiệp và tiếp cận các bài toán thực tế ngay trong quá trình học thông qua phòng thực hành, dự án, chuyên gia và môi trường doanh nghiệp.

Mục tiêu của đào tạo không dừng ở việc biết, mà hướng tới làm được: có kỹ năng, kinh nghiệm và sản phẩm để chứng minh năng lực, sẵn sàng gia nhập thị trường lao động và hội nhập quốc tế.

Sinh viên Đại học Đại Nam học tập trong môi trường hiện đại, chú trọng trải nghiệm và phát triển năng lực thực tiễn. Ảnh: DNU

Doanh nghiệp đồng hành, nghề nghiệp đến gần hơn

Một trong những khoảng cách sinh viên thường gặp là học nhiều năm nhưng chỉ đến khi tốt nghiệp mới bắt đầu tìm hiểu thị trường lao động. Vì vậy, kết nối doanh nghiệp trong quá trình đào tạo trở thành một phần quan trọng tại DNU.

Sinh viên được tiếp cận doanh nghiệp, chuyên gia, dự án thực tế, thực tập và các hoạt động nghề nghiệp ngay trong quá trình học. Qua trải nghiệm, người học hiểu rõ hơn yêu cầu của công việc, nhận diện khoảng trống năng lực và chủ động bổ sung trước khi tốt nghiệp.

Giá trị của kết nối doanh nghiệp nằm ở những trải nghiệm cụ thể: được làm, được phản hồi và được hoàn thiện năng lực. Qua đó, sinh viên từng bước chuyển từ học để thi sang học để làm nghề.

Sinh viên DNU học tập và trải nghiệm trong hệ thống cơ sở vật chất hiện đại. Ảnh: DNU

Bật bản sắc bằng trải nghiệm thật

Mỗi sinh viên có thế mạnh khác nhau. Vì vậy, môi trường đại học cần tạo đủ không gian để người học thử sức, khám phá năng lực và phát triển bản sắc cá nhân.

Bên cạnh chương trình đào tạo, sinh viên DNU có thể tham gia câu lạc bộ, cuộc thi, thể thao, nghệ thuật, dự án và các hoạt động quốc tế. Đây là môi trường rèn luyện những năng lực khó hình thành chỉ qua giáo trình như giao tiếp, làm việc nhóm, thuyết trình, tổ chức, sáng tạo và giải quyết vấn đề.

Bản sắc không hình thành trong một ngày, mà được tạo nên qua quá trình trải nghiệm, thử sức và trưởng thành.

Môi trường rộng mở, nhiều lựa chọn

Năm 2026, Trường Đại học Đại Nam tuyển sinh 56 ngành/chương trình đào tạo thuộc 6 khối ngành: Sức khỏe; Kinh tế - Kinh doanh; Kỹ thuật - Công nghệ; Khoa học Xã hội và Nhân văn; Mỹ thuật - Thiết kế; Ngôn ngữ.

Trên khuôn viên gần 10 ha, sinh viên được học tập và trải nghiệm trong hệ thống giảng đường, thư viện, phòng thực hành, khu thể thao và các không gian sinh hoạt. Ký túc xá 15 tầng trong khuôn viên trường góp phần tạo điều kiện thuận tiện cho học tập và đời sống sinh viên.

Tuy nhiên, cơ sở vật chất chỉ tạo ra nền tảng. Giá trị nằm ở cách người học khai thác nguồn lực để phát triển năng lực và xây dựng hành trình riêng.

Chính sách học bổng và hỗ trợ tài chính tạo thêm điểm tựa cho sinh viên trong hành trình đại học. Ảnh: DNU

Thêm điểm tựa tài chính cho sinh viên

Chi phí học tập cũng là yếu tố được nhiều gia đình quan tâm. Năm học 2026 - 2027, DNU công bố Quỹ học bổng và hỗ trợ tài chính trị giá 55 tỷ đồng với 13 chương trình học bổng dành cho tân sinh viên K20. Một số chương trình có mức hỗ trợ lên tới 100% học phí, tùy điều kiện và tiêu chí xét.

Chính sách học bổng và hỗ trợ tài chính góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục, đồng thời giảm áp lực tài chính cho gia đình trong quá trình sinh viên học tập.

Với tinh thần “Bật bản sắc - sáng hành trình”, Trường Đại học Đại Nam hướng tới môi trường giúp sinh viên học để có năng lực, trải nghiệm để trưởng thành, kết nối để mở rộng cơ hội và chủ động tạo dấu ấn riêng.

Đăng ký xét tuyển trực tuyến: xettuyen.dainam.edu.vn

Hotline: 0961.595599 / 0931.595599

Thế Định