Theo kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026 của Bộ GD-ĐT, các cơ sở đào tạo phải công bố điểm chuẩn đại học và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8.
Từ ngày 9/8, một số trường đại học đã bắt đầu công bố điểm chuẩn. Nhiều trường khác cũng dự kiến công bố trong ngày.
Điểm chuẩn đại học năm 2026 ở Hà Nội cao nhất bao nhiêu?
Tại Đại học Ngoại thương, ngành Kinh tế đối ngoại chương trình tiên tiến có điểm chuẩn 29,7 điểm, cao nhất trong các chương trình của trường. Hai ngành Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh cùng lấy 29,5 điểm.
Đại học Bách khoa Hà Nội năm nay có 3/68 chương trình đào tạo có điểm chuẩn trên 29 điểm. Trong đó, Chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo lấy 29,54 điểm; Khoa học máy tính 29,27 điểm và An toàn không gian số 29,01 điểm. Hơn 10 ngành khác của trường có điểm chuẩn trên 28 điểm.
Tại Đại học Kinh tế Quốc dân, ngành Kiểm toán có điểm chuẩn cao nhất với 28,84 điểm. Nhiều ngành khác cũng lấy trên 28 điểm như Hệ thống thông tin quản lý, Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử, Kinh tế quốc tế, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.
Dưới đây là danh sách các trường đại học tại Hà Nội đã công bố điểm chuẩn năm 2026. Thí sinh có thể xem chi tiết điểm chuẩn từng ngành theo thông tin của từng trường.
|
Tên trường
|
Điểm chuẩn
|
Đại học Bách khoa Hà Nội
|
Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội
|
Đại học Công nghiệp Hà Nội
|
TẠI ĐÂY
|
Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội
|
Trường Đại học Ngoại thương
|
Đại học Kinh tế Quốc dân
|
Trường Đại học Thương mại
|
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
|
Trường Đại học Luật Hà Nội
|
Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp
|
TẠI ĐÂY
|
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
|
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội
|
Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội
|
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội
|
Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội
|
Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội
|
Trường ĐH Y dược - ĐH Quốc gia Hà Nội
|
ĐH Phenikaa
|
Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội
|
Trường Đại học Việt Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội
|
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
|
TẠI ĐÂY
|
Học viện Tài chính
|
Học viện Ngân hàng
|
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
|
Trường Đại học Mở Hà Nội
|
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
|
Trường Đại học Dược Hà Nội
|
Trường Đại học Hà Nội
|
Học viện Ngoại giao
|
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
|
Trường Đại học Thủy lợi
|
Trường Đại học Mỏ - Địa chất
|
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
|
TẠI ĐÂY
|
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
|
TẠI ĐÂY
|
Trường Đại học Điện lực
|
Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải
|
Trường Đại học Giao thông Vận tải
|
Trường Đại học CMC
|
Học viện Khoa học Quân sự
|
Học viện Kỹ thuật quân sự
|
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
|
Trường Đại học Công đoàn
|
Trường Đại học Y Hà Nội
|
TẠI ĐÂY
|
Học viện Quân y
|
Học viện Y dược học cổ truyền
|
Các trường công an nhân dân
|
TẠI ĐÂY
|
Trường Đại học Thủ đô
|
Trường Đại học Y tế công cộng
|
TẠI ĐÂY
|
Học viện Phụ nữ Việt Nam
Thí sinh cần làm gì sau khi biết điểm chuẩn?
Sau khi có điểm chuẩn, thí sinh trúng tuyển đợt 1, kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trên hệ thống, chậm nhất đến 17h ngày 21/8.
Bộ GD-ĐT lưu ý các cơ sở đào tạo không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 13/8, đồng thời không được kết thúc thời gian xác nhận nhập học hoặc nhập học trước 17h ngày 21/8.
Những trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu trong đợt 1 có thể tiếp tục xét tuyển bổ sung. Thời gian xét tuyển bổ sung bắt đầu từ 22/8 và kéo dài đến hết năm 2026.
Thí sinh cần thường xuyên theo dõi thông báo của trường đã trúng tuyển để thực hiện đúng thời hạn xác nhận và nhập học.