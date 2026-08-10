Theo kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026 của Bộ GD-ĐT, các cơ sở đào tạo phải công bố điểm chuẩn đại học và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13/8.

Từ ngày 9/8, một số trường đại học đã bắt đầu công bố điểm chuẩn. Nhiều trường khác cũng dự kiến công bố trong ngày.

Điểm chuẩn đại học năm 2026 ở Hà Nội cao nhất bao nhiêu?

Tại Đại học Ngoại thương, ngành Kinh tế đối ngoại chương trình tiên tiến có điểm chuẩn 29,7 điểm, cao nhất trong các chương trình của trường. Hai ngành Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh cùng lấy 29,5 điểm.

Đại học Bách khoa Hà Nội năm nay có 3/68 chương trình đào tạo có điểm chuẩn trên 29 điểm. Trong đó, Chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo lấy 29,54 điểm; Khoa học máy tính 29,27 điểm và An toàn không gian số 29,01 điểm. Hơn 10 ngành khác của trường có điểm chuẩn trên 28 điểm.

Tại Đại học Kinh tế Quốc dân, ngành Kiểm toán có điểm chuẩn cao nhất với 28,84 điểm. Nhiều ngành khác cũng lấy trên 28 điểm như Hệ thống thông tin quản lý, Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử, Kinh tế quốc tế, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.

Dưới đây là danh sách các trường đại học tại Hà Nội đã công bố điểm chuẩn năm 2026. Thí sinh có thể xem chi tiết điểm chuẩn từng ngành theo thông tin của từng trường.