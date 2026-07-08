Điểm sàn xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT (Phương thức 100)

Trường Đại học Đông Đô thông báo ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển năm 2026 theo phương thức 100 được áp dụng theo từng ngành, mức điểm công bố đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng và được tính theo thang điểm 30 như sau:

Lưu ý: Trường Đại học Đông Đô không quy định chênh lệch điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển.

Ngưỡng đầu vào khối ngành sức khỏe và ngành Luật kinh tế xét theo phương thức 200, 402, 410

Ngưỡng đầu vào khối ngành sức khỏe và ngành Luật kinh tế xét theo phương thức 200 (Xét tuyển theo kết quả học tập THPT), 402 (Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy), 410 (Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với chứng chỉ quốc tế để xét tuyển) như sau:

Đối với ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học: Cả năm lớp 12 học lực xếp loại từ khá trở lên (kết quả học tập 2 học kỳ năm cuối cấp đối với đối tượng trung học nghề và tương đương) và tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT đạt 16,50 điểm trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT (trung học nghề) từ 6,50 trở lên theo thang điểm 10.

Đối với ngành Dược học: Cả năm lớp 12 học lực xếp loại từ giỏi trở lên (kết quả học tập 2 học kỳ năm cuối cấp đối với đối tượng trung học nghề và tương đương) và tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt 20,00 điểm trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT (điểm thi tốt nghiệp trung học nghề) từ 8,50 trở lên theo thang điểm 10.

Đối với ngành Luật kinh tế: Cả năm lớp 12 học lực xếp loại từ giỏi trở (kết quả học tập 2 học kỳ năm cuối cấp đối với đối tượng trung học nghề và tương đương) và tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt 18,00 điểm trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT (điểm thi tốt nghiệp trung học nghề) từ 8,50 trở lên theo thang điểm 10.

Bảng quy đổi điểm tương đương mức điểm chuẩn giữa các phương thức xét tuyển

Chính sách học bổng năm 2026

Năm 2026, Trường Đại học Đông Đô công bố tổng quỹ học bổng lên tới 30 tỷ đồng dành cho tân sinh viên K31.

Học bổng khuyến khích nhập học sớm

Giảm 10 - 25% học phí, áp dụng cho 60 thí sinh đầu tiên đăng ký trước ngày 1/7/2026.

Học bổng khuyến khích

Giảm 100% học phí học kỳ I cho thí sinh đăng ký trước 1/7/2026 và nhập học trước 30/08/2026, đạt một trong các điều kiện:

- Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 từ 24 điểm trở lên;

- Điểm học bạ THPT từ 28 điểm trở lên.

Học bổng khuyến tài

Giảm 50% học phí toàn khóa cho thí sinh đăng ký trước 1/7/2026 và nhập học trước 30/8/2026, đạt một trong các điều kiện:

- Điểm thi tốt nghiệp THPT từ 27 điểm trở lên;

- Điểm học bạ THPT từ 30 điểm trở lên;

- Đạt giải Nhất, Nhì, Ba các cuộc thi học tập, văn hóa, thể thao cấp tỉnh/thành phố.

Điều kiện duy trì: Điểm trung bình chung học kỳ trước đó đạt từ 7,5 điểm, không vi phạm kỷ luật, điểm rèn luyện đạt từ 75 điểm.

Học bổng tài năng

Giảm 100% học phí toàn khóa cho thí sinh đăng ký trước 1/7/2026 và nhập học trước 30/8/2026 Đạt giải Nhất, Nhì, Ba các cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia/Quốc tế.

Điều kiện duy trì: Điểm trung bình chung học kỳ trước đó đạt từ 8,0 điểm, không vi phạm kỷ luật, điểm rèn luyện đạt từ 80 điểm.

Học bổng "Đông Đô Campus"

Giảm 10% học phí học kỳ I cho tân sinh viên K31 có hộ khẩu thường trú tại phường Thanh Xuân, phường Đại Mỗ, xã Phú Nghĩa hoặc tốt nghiệp THPT trên địa bàn quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Ngoài các chương trình trên, sinh viên Trường Đại học Đông Đô còn nhận được các học bổng giá trị: Học bổng thường niên, Học bổng doanh nghiệp (PVCombank), Học bổng toàn phần du học Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc... Trong đó, Ngân hàng PVCombank trao học bổng toàn phần cho sinh viên đủ điều kiện.