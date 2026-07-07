Sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, ThS Phùng Quán, chuyên gia tư vấn tuyển sinh đang công tác tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM, phân tích xu hướng biến động điểm chuẩn của các tổ hợp xét tuyển truyền thống. Với tổ hợp C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí), ông nhận định mùa tuyển sinh năm nay có nhiều khác biệt khi phổ điểm vẫn duy trì mặt bằng khá cao nhưng nhóm điểm xuất sắc giảm rất mạnh.

Nhóm điểm đỉnh gần như biến mất, nhóm 24-26 điểm sẽ là "tâm bão" của cuộc đua xét tuyển

Ông Quán thống kê, cả nước có 399.739 thí sinh có điểm xét tuyển theo tổ hợp C00. Trong đó có 169.555 thí sinh đạt từ 18 điểm trở lên, chiếm 42,4%; 105.118 thí sinh đạt từ 20 điểm trở lên, chiếm 26,3%; 53.082 thí sinh đạt từ 22 điểm trở lên, tương đương 13,3%; 18.785 thí sinh đạt từ 24 điểm trở lên, chiếm 4,7%; 8.812 thí sinh đạt từ 25 điểm trở lên, tương đương 2,2%; 3.053 thí sinh đạt từ 26 điểm trở lên, chỉ còn 0,76%; 700 thí sinh đạt từ 27 điểm trở lên, chiếm 0,18%.

Đặc biệt, chỉ có 55 thí sinh đạt từ 28 điểm trở lên và không có bất kỳ thí sinh nào đạt 29 hoặc 30 điểm.

Theo ThS Phùng Quán, các con số này cho thấy đề thi năm nay vẫn tạo được mặt bằng điểm khá, song khả năng phân hóa ở nhóm học sinh giỏi đã rõ nét hơn nhiều so với các năm trước. Thay vì xuất hiện số lượng lớn thí sinh đạt 28-30 điểm, phổ điểm năm nay thu hẹp rất mạnh ở vùng điểm cao nhất.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của phổ điểm C00 năm nay là số lượng thí sinh giảm rất nhanh khi bước vào nhóm điểm cao.

Ông Quán nhận định, nếu ở mốc 24 điểm vẫn còn gần 18.800 thí sinh, thì đến 26 điểm chỉ còn hơn 3.000 em, tức giảm gần 84% chỉ sau hai điểm. Từ 26 lên 27 điểm, số lượng tiếp tục giảm hơn 4 lần, còn khoảng 700 thí sinh. Khoảng cách rất lớn này phản ánh đề thi đã thực hiện tốt mục tiêu phân loại thí sinh khá, giỏi. Đồng thời, nó cũng khiến vùng điểm 24-26 trở thành khu vực cạnh tranh quyết liệt nhất trong mùa tuyển sinh năm nay.

Đây là khoảng điểm tập trung số lượng lớn thí sinh có năng lực khá, đồng thời cũng là ngưỡng điểm mà nhiều trường đại học sử dụng để tuyển các ngành thuộc khối khoa học xã hội và nhân văn. Vì vậy, chỉ chênh lệch 0,25-0,5 điểm cũng có thể quyết định cơ hội trúng tuyển của hàng nghìn thí sinh.

Hiếm ngành còn lấy từ 28 điểm trở lên

Theo ThS Phùng Quán, tín hiệu quan trọng nhất từ phổ điểm năm nay là nguồn thí sinh đạt mức điểm tuyệt đối hoặc cận tuyệt đối gần như không còn. Việc không có thí sinh đạt 29 hoặc 30 điểm đồng nghĩa với việc nguồn tuyển ở nhóm điểm cao nhất giảm xuống mức rất thấp.

Trong những năm trước, nhiều ngành "top" như Báo chí, Quan hệ quốc tế, Luật hay một số ngành của nhóm khoa học xã hội từng có điểm chuẩn tiệm cận hoặc vượt 28 điểm. Tuy nhiên, với phổ điểm năm nay, khả năng những ngành này tiếp tục duy trì mức điểm chuẩn trên 28 sẽ rất thấp.

“Phần lớn các ngành từng lấy 28-29 điểm nhiều khả năng sẽ giữ ổn định hoặc giảm nhẹ, nhất là trong bối cảnh nhiều trường ngày càng tăng tỷ trọng xét tuyển bằng các phương thức khác như đánh giá năng lực, học bạ hoặc xét tuyển kết hợp, qua đó chia sẻ nguồn tuyển với phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT. Nói cách khác, ngưỡng điểm chuẩn trên 28 của khối C00 có thể sẽ trở nên rất hiếm trong mùa tuyển sinh năm nay”, ông Quán nhận định.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Từ cấu trúc phổ điểm hiện nay, ThS Phùng Quán đưa ra một số dự báo về điểm chuẩn C00 năm 2026.

Đối với nhóm ngành có mức cạnh tranh cao như Báo chí, Quan hệ quốc tế, Luật, Tâm lý học..., điểm chuẩn nhiều khả năng vẫn duy trì trong khoảng 26-27 điểm, song biến động sẽ không lớn, chủ yếu trong khoảng ±0,25 điểm.

Nhóm ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội, sư phạm, văn hóa, du lịch dự kiến sẽ có điểm chuẩn phổ biến trong khoảng 22-25 điểm, tùy theo mức độ cạnh tranh của từng trường và từng ngành.

Trong khi đó, các ngành có điểm chuẩn dưới 22 điểm được dự báo ít biến động do nguồn thí sinh ở vùng điểm này vẫn khá dồi dào, giúp các trường thuận lợi hơn trong việc tuyển đủ chỉ tiêu.

Nhìn tổng thể, phổ điểm C00 năm 2026 cho thấy điểm chuẩn sẽ có xu hướng giảm ở nhóm ngành lấy điểm rất cao, đặc biệt là những ngành từng vượt ngưỡng 28 điểm trong các năm trước. Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh sẽ không giảm mà chuyển dịch xuống vùng 24-26 điểm - khu vực tập trung đông nhất các thí sinh khá, giỏi và cũng là "điểm nóng" quyết định cơ hội trúng tuyển của phần lớn ngành đào tạo thuộc khối khoa học xã hội và nhân văn.



