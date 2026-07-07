Cụ thể, các ngành thuộc chương trình chuẩn và chương trình chất lượng cao, điểm sàn là 21,5. Với các ngành thuộc chương trình đào tạo liên kết quốc tế, điểm sàn là 19.

Đối với các ngành thuộc lĩnh vực pháp luật, điểm sàn sẽ căn cứ theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD-ĐT công bố.

Đây là mức điểm sàn đối với phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi THPT năm 2026. Mức điểm này đã bao gồm điểm cộng và điểm ưu tiên, nếu có.

Năm nay, Học viện Ngân hàng sử dụng 8 tổ hợp xét tuyển, gồm: A00, A01, D01, D07, D09, D14, C00, C03 trong phương thức xét tuyển sử dụng điểm tốt nghiệp THPT năm 2026, trong đó tổ hợp gốc là D01. Các tổ hợp trong phương thức xét tuyển sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có điểm chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp với tổ hợp gốc D01 như sau:

Tổ hợp A01, D07, D09, D14 không có chênh lệch điểm so với tổ hợp D01.

Tổ hợp A00 có điểm trúng tuyển cao hơn tổ hợp D01 là 0,5 điểm trên thang điểm 30.

Tổ hợp C00, C03 có điểm trúng tuyển thấp hơn so với tổ hợp D01 là 0,5 điểm trên thang điểm 30.

Bảng quy đổi tương đương mức điểm trúng tuyển giữa các phương thức như sau:

Năm nay, Học viện tuyển 4.690 chỉ tiêu, thông qua 4 phương thức xét tuyển, gồm: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, Xét tuyển kết hợp, Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT, Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Học viện Ngân hàng dự kiến học phí chương trình chuẩn khối ngành Kinh doanh quản lý và pháp luật khoảng 27,8 triệu đồng/năm, khối ngành Công nghệ thông tin, Toán và Thống kê khoảng 29,4 triệu đồng/năm học, khối ngành Nhân văn, Khoa học xã hội và hành vi khoảng 28,35 triệu đồng/năm.

Với các chương trình đào tạo chất lượng cao, học phí khoảng 45 triệu đồng/năm. Trong khi đó, với các chương trình đào tạo liên kết quốc tế, học phí 340-380 triệu đồng/khóa nếu học tập tại Việt Nam.