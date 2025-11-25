truong-dai-hoc-dong-do-trao-hoc-bong-cho-tan-sinh-vỉn-k30Sự kiện là dịp tri ân công lao của đội ngũ thầy cô giáo, mở ra năm học mới với nhiều kỳ vọng, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng và truyền cảm hứng cho thế hệ sinh viên mới. Tại buổi lễ, Nhà trường đã trao các suất học bổng cho tân sinh viên K30, thể hiện sự quan tâm, đồng hành và cam kết hỗ trợ người học ngay từ những bước đi đầu tiên.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Nguyễn Đình Tân - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Đông Đô nhấn mạnh: "Sinh viên luôn là trung tâm của mọi hoạt động của Nhà trường. Các chương trình học bổng không chỉ hỗ trợ về mặt tài chính mà còn thể hiện tinh thần nhân văn, trách nhiệm và mong muốn đồng hành cùng các em trên con đường học tập. Chúng tôi tin rằng, mỗi sinh viên đều có tiềm năng tỏa sáng nếu được khích lệ đúng lúc và nhận được sự đồng hành bền vững".

Theo thầy, lễ kỷ niệm là hoạt động thường niên, là dấu mốc mở đầu hành trình tri thức, truyền động lực, khích lệ các tân sinh viên K30 tự tin bước vào môi trường học tập đại học đầy thử thách và cơ hội.

TS. Nguyễn Đình Tân - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Đông Đô phát biểu tại sự kiện

Trong hành trình giáo dục, học bổng không những là sự hỗ trợ về tài chính mà còn là cầu nối của niềm tin, động lực và khát vọng. Việc trao học bổng mang ý nghĩa lan tỏa giá trị xã hội và nhân văn, thể hiện triết lý giáo dục của Trường Đại học Đông Đô: Nhân văn - Sáng tạo - Thực nghiệp.

Trong chương trình, Trường Đại học Đông Đô đã trao 26 suất học bổng cho tân sinh viên K30, trải đềubao gồm các nhóm học bổng sau:

Học bổng Khuyến khích 100% học phí kỳ 2 - Tôn vinh thành tích xuất sắc

Đây là học bổng dành cho những tân sinh viên đạt điểm xét tuyển cao theo từng phương thức tuyển sinh, là sự ghi nhận cho nỗ lực, bền bỉ và thành tích vượt trội trong giai đoạn trước khi bước vào đại học.

TS. Nguyễn Đình Tân - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Đông Đô trao học bổng cho sinh viên

Học bổng Tiếp sức - Lan tỏa giá trị nhân văn

Nhóm học bổng này dành cho các tân sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với mức hỗ trợ 20-30% học phí toàn khóa. Đây là sự hỗ trợ thiết thực, giúp các em giảm bớt gánh nặng tài chính, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng.

Học bổng doanh nghiệp - Sự chung tay của cộng đồng

Một điểm nhấn đặc biệt trong số các học bổng dành cho sinh viên K30 là những suất học bổng từ các doanh nghiệp đồng hành, trong đó Học bổng PVcomBank nổi bật với ý nghĩa sâu sắc và cơ hội thiết thực. Đây là kết quả của sự hợp tác chặt chẽ giữa Trường Đại học Đông Đô và PVcomBank, nhằm ghi nhận thành tích học tập xuất sắc và tiềm năng phát triển của sinh viên.

Thông qua chương trình này, sinh viên có cơ hội được tiếp cận mạng lưới doanh nghiệp, cơ hội thực tập và định hướng nghề nghiệp, mở rộng tầm nhìn và phát triển năng lực toàn diện. Đây là sự kết hợp mang tính chiến lược, giúp sinh viên khám phá tiềm năng, nuôi dưỡng khát vọng và chuẩn bị hành trang vững chắc cho sự nghiệp sau này.

Thầy Trần Khắc Hưng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô và đại diện ngân hàng PvCombank trao học bổng cho sinh viên

Ngoài ra, năm nay trường còn đón nhận sự đồng hành từ 2 đơn vị đào tạo tiếng Anh uy tín: Tata English và Freetalk English.

Trong đó, Freetalk English đã trao 100 suất học bổng tiếng Anh Aptis B1, với tổng giá trị lên đến 300 triệu đồng. Mỗi suất học bổng là một bước đệm để các em vượt qua rào cản ngôn ngữ, tự tin chinh phục những môi trường học tập và làm việc rộng mở hơn.

TS. Nguyễn Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô nhận học bổng từ Trung tâm Freetalk English

Song song với đó, Trung tâm Tata English cũng trao tặng 6 học bổng thiết thực và ý nghĩa. Trong đó, nổi bật là học bổng 100% khóa học IELTS trị giá hơn 15 triệu đồng. Tổng trị giá các học bổng của Tata English mang tới trị giá hơn 40 triệu đồng.

Những suất học bổng này là minh chứng cho sự đồng hành bền vững giữa nhà trường và doanh nghiệp, cùng chung tay tạo dựng môi trường giáo dục giàu giá trị.

TS. Nguyễn Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô cùng đối tác Tata English trao học bổng cho đại diện sinh viên

Học bổng Tri thức thanh xuân

Dành cho những sinh viên có năng lực nổi bật, tinh thần vươn lên và khát vọng cống hiến, học bổng này mang tính khích lệ và động viên, giúp các em duy trì hứng khởi và nỗ lực không ngừng trong suốt hành trình đại học.

Đại diện nhà trường khẳng định, 26 suất học bổng được trao đi là lời khẳng định mạnh mẽ cho triết lý giáo dục nhân văn của Trường Đại học Đông Đô:“Trao cơ hội - Dựng tương lai”. Những phần học bổng ấy không đơn thuần là sự hỗ trợ tài chính, mà còn là lời tin tưởng, lời động viên sâu sắc gửi tới các tân sinh viên trên con đường chinh phục tri thức.

Năm 2026, Trường Đại học Đông Đô sẽ tiếp tục duy trì các chương trình học bổng ý nghĩa này, giữ vững tinh thần đồng hành cùng sinh viên. Nhà trường tin rằng, đây chính là cách gieo mầm cho những thành công trong tương lai, góp phần tạo nên một cộng đồng học thuật mạnh mẽ và nhân văn.

