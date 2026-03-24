Sự kiện diễn ra tại Quảng trường Ánh Sáng - Eco Central Park (Nghệ An), thu hút gần 1.200 học sinh THPT và phụ huynh tham gia. Chương trình có sự tham dự của ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An; thầy Nguyễn Hùng Quân - Phó Giám đốc Trường Đại học FPT; cùng Ban Giám hiệu, giáo viên các trường THPT trên địa bàn và đội ngũ giảng viên nhà trường.

Với không gian được đầu tư chỉn chu, khu check-in trẻ trung, sân khấu nổi bật cùng nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn, chương trình đã mang đến một ngày hội hướng nghiệp giàu thông tin, cảm hứng và năng lượng cho học sinh trước ngưỡng cửa chọn ngành, chọn trường.

Định hướng chọn ngành trong kỷ nguyên AI và kinh tế số

Điểm nhấn của chương trình là không gian tư vấn trực tiếp giữa học sinh, phụ huynh với đội ngũ giảng viên, chuyên gia. Tại đây, các em không chỉ được giới thiệu về ngành học mà còn được phân tích cụ thể về năng lực, sở thích, xu hướng nghề nghiệp, kỹ năng cần chuẩn bị và cơ hội việc làm trong tương lai.

Trong bối cảnh nhiều lĩnh vực liên tục biến đổi dưới tác động của AI và kinh tế số, hình thức tư vấn trực tiếp giúp học sinh có cái nhìn toàn diện hơn trước khi đưa ra quyết định quan trọng. Thay vì chọn ngành theo trào lưu, các em có cơ hội hiểu rõ bản thân phù hợp với điều gì, thị trường cần gì và lộ trình phát triển dài hạn của từng lĩnh vực ra sao.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Tiến Dũng cho biết khi thị trường lao động thay đổi nhanh chóng, việc lựa chọn ngành học cần gắn với năng lực cá nhân và định hướng lâu dài. Ông đánh giá cao việc Trường Đại học FPT tổ chức ngày hội trải nghiệm giáo dục đại học và tư vấn ngay tại địa phương, qua đó giúp học sinh và phụ huynh tiếp cận thêm nhiều thông tin thiết thực để đưa ra lựa chọn phù hợp.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Giáo dục Trung học - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An phát biểu tại sự kiện.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động tư vấn tuyển sinh, các phiên chia sẻ trong khuôn khổ FPTU Talk còn mang đến góc nhìn thực tế về xu hướng nghề nghiệp trong thời đại AI, kinh tế số và toàn cầu hóa. Qua đó, học sinh hiểu rằng việc chọn ngành hôm nay không chỉ là quyết định cho 4 năm đại học, mà còn là bước chuẩn bị cho một thị trường lao động đang thay đổi từng ngày.

Thầy Nguyễn Hùng Quân - Phó Giám đốc Trường Đại học FPT chia sẻ: “Tập đoàn FPT luôn kiên định với sứ mệnh kiến tạo tri thức, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho kỷ nguyên số. Với 3 trụ cột Công nghệ - Khởi nghiệp - Toàn cầu hóa, Trường Đại học FPT không chỉ trang bị kiến thức mà còn mở ra cơ hội phát triển sự nghiệp trong và ngoài nước cho sinh viên.”

Trải nghiệm thực tế và chính sách tài chính mở rộng cơ hội học tập

Bên cạnh hoạt động tư vấn, FPTU Open Day còn mang đến nhiều trải nghiệm như khám phá ngành học, tham gia Big Game, giao lưu với sinh viên và tìm hiểu môi trường học tập. Những hoạt động này giúp học sinh hình dung rõ hơn về đời sống đại học, văn hóa sinh viên cũng như hành trình học tập sắp tới.

Trường Đại học FPT ưu đãi 30% học phí toàn khoá dành cho các thí sinh ở Khu vực 1

Đặc biệt, chương trình “Tìm kiếm nhân tài kỷ nguyên số” với 1.030 suất học bổng, tổng giá trị hơn 200 tỷ đồng cùng chính sách ưu đãi học phí đã nhận được sự quan tâm lớn từ phụ huynh và học sinh. Năm 2026, nhà trường còn triển khai chính sách ưu đãi 30% học phí toàn khóa dành cho thí sinh thuộc Khu vực 1, qua đó góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận môi trường giáo dục đại học chất lượng cho học sinh ở những khu vực còn nhiều khó khăn.

Với mô hình tư vấn trực tiếp, kết hợp trải nghiệm thực tế và thông tin tài chính rõ ràng, FPTU Open Day góp phần đưa hoạt động hướng nghiệp đến gần hơn với học sinh địa phương, giúp các em tự tin hơn trước ngưỡng cửa chọn ngành, chọn trường.

Phụ huynh, học sinh quan tâm đến thông tin tuyển sinh và học bổng của Trường Đại học FPT có thể tìm hiểu tại: daihoc.fpt.edu.vn/hn/tuyen-sinh hoặc liên hệ hotline 024 7300 5588.

(Nguồn: Trường Đại học FPT)