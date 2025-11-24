Theo đại diện Phòng Truyền thông, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, trường đã tiếp nhận thông tin về hoàn cảnh đau lòng của em Phan Tiến Thịnh, sinh viên năm 4 ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. Gia đình Thịnh sống ở làng Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ, Đắk Lắk (huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cũ). Trong đêm chạy lũ vì nghe tin đồn vỡ đập thủy điện, bố mẹ và em trai út của Thịnh gặp nạn khi xe máy lao xuống dòng nước dữ. Em trai của Thịnh may mắn thoát chết, còn bố mẹ bị cuốn trôi.

Ngay sau khi nắm thông tin, nhà trường hỗ trợ khẩn cấp 15 triệu đồng để giúp Thịnh ổn định trước mắt, đồng thời cam kết miễn toàn bộ học phí đến khi em tốt nghiệp. Hiện Thịnh đã tích lũy 120 tín chỉ với điểm trung bình 7,74. Bên cạnh hỗ trợ tài chính, trường cũng dự kiến giới thiệu việc làm phù hợp để Thịnh có thêm thu nhập, đồng thời thông tin trường hợp của em đến giảng viên và viên chức để có thêm sự hỗ trợ thiết thực.

Người em trai của Thịnh, Phan Tấn Phú, hiện là sinh viên năm 2 Trường Đại học Lạc Hồng, cũng được trường em học quan tâm. Trường đã hỗ trợ 15 triệu đồng để em lo hậu sự cho cha mẹ, đồng thời miễn toàn bộ học phí cho Phú trong suốt những năm còn lại và tiếp tục đồng hành, bao gồm hướng dẫn thực tập và giới thiệu việc làm sau khi ra trường.

Ngoài trường hợp trên, đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cũng đang rà soát các trường hợp sinh viên khác bị ảnh hưởng nặng để kịp thời hỗ trợ.

Không chỉ hai trường nói trên, nhiều cơ sở giáo dục đại học tại TPHCM cũng khẩn trương triển khai các chính sách ưu tiên cho sinh viên vùng lũ.

Trường Đại học Bách khoa - ĐH Quốc gia TPHCM chung tay đóng góp vì đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão, lũ sáng 24/11.

Tại Trường Đại học Bách khoa - ĐH Quốc gia TPHCM, trong buổi chào cờ sáng 24/11, Đảng ủy và Ban Giám hiệu đã phát động quyên góp nhằm chia sẻ khó khăn với người dân miền Trung. Toàn bộ số tiền nhận được sẽ gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM để chuyển đến bà con vùng thiên tai.

Trong khi đó, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM (IUH) đã hỗ trợ 4,328 tỷ đồng thông qua Báo Tuổi Trẻ để giúp người dân vùng lũ. Đồng thời, trường đang rà soát sinh viên bị ảnh hưởng để có phương án miễn, giảm, gia hạn đóng học phí; những trường hợp chịu thiệt hại nặng nhất sẽ được miễn hoàn toàn học phí học kỳ II năm học 2025-2026. Trường cũng phát động quyên góp nhu yếu phẩm, quần áo, đồng thời kêu gọi cán bộ, viên chức đóng góp một ngày lương để chia sẻ khó khăn với người dân.

Tại Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn, Ban Giám hiệu đã thông báo giảm đến 70% học phí học kỳ II năm học 2025-2026 cho sinh viên đến từ các địa phương chịu thiệt hại nặng; đồng thời giảm 50% học phí cho tân sinh viên năm 2026 thuộc vùng ảnh hưởng. Nhà trường cũng đến thăm hỏi, động viên cán bộ và giảng viên có gia đình chịu thiệt hại do bão lũ, thể hiện sự sẻ chia trong giai đoạn khó khăn.

Trường Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) cũng bổ sung thêm các tỉnh Nam Trung bộ vào danh sách được hỗ trợ sau khi liên tiếp ba cơn bão gây thiệt hại lớn trong tháng 11. Tính đến thời điểm hiện tại, 24 tỉnh - thành có sinh viên được thụ hưởng chính sách của UEH, gồm miễn giảm học phí, học bổng, gia hạn thời gian đóng học phí và hỗ trợ vay tín dụng học tập. Tổng nguồn lực cho hai đợt hỗ trợ lên đến gần 23 tỷ đồng, giúp hơn 11.000 sinh viên vơi bớt gánh nặng tài chính.

Ngoài các trường trên, nhiều đại học học khác như Trường Đại học Ngân hàng TPHCM, Trường ĐH Luật TPHCM, Trường ĐH Công thương TPHCM, các trường thuộc ĐH Quốc gia TPHCM… cũng nhanh chóng đưa ra các chính sách nhằm động viên, hỗ trợ sinh viên vùng lũ ổn định cuộc sống, tiếp tục con đường học tập sau những mất mát quá lớn về người và tài sản.