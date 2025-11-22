XEM CLIP:

Một hoạt động ý nghĩa vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh (phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai) khi các em học sinh lớp 4/3 hướng về đồng bào miền Trung - Tây Nguyên đang chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ.

Các em học sinh vẽ tranh động viên đồng bào đang bị lũ lụt.

Các em đã cùng nhau thực hiện những bức tranh đầy màu sắc, gửi gắm thông điệp động viên tới các bạn cùng trang lứa đang phải đối mặt với thiên tai. Mỗi bức tranh chứa đựng lời chúc bình an, nhắn nhủ về sự mạnh mẽ, kiên cường vượt qua khó khăn, mang đến nguồn động lực tinh thần cho các bạn vùng lũ.

Em Hồ Xuân Trường (học sinh lớp 4/3) cho biết, khi được thầy giáo cho xem những hình ảnh thiên tai khắc nghiệt, em cảm thấy rất xót xa. “Em mong những bức tranh và lời chúc sẽ phần nào mang đến niềm vui, an ủi các bạn đang phải chịu cảnh khó khăn”, Trường nói.

Không chỉ dừng lại ở tranh vẽ, các em còn ghi lại hình ảnh mình hát các bài vui tươi, chan chứa tình cảm, gửi gắm hy vọng tới các bạn vùng lũ.

Em Lê Nguyễn Linh Đan bày tỏ, khi xem những hình ảnh lũ lụt, em rất thương các bạn nhỏ phải sơ tán lên vùng cao để tránh lũ. “Con mong mọi người trong vùng lũ sẽ an toàn, các bạn có thể sớm trở lại cuộc sống bình thường và đến lớp học trở lại”, Linh Đan chia sẻ.

Bức tranh đang được các bạn học sinh vẽ hướng về miền Trung lũ lụt.

Theo thầy Trần Đình Cao Sơn (giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh), đây là hoạt động không chỉ giúp các học sinh bày tỏ sự đồng cảm mà còn khơi dậy tinh thần tương thân tương ái, góp phần lan tỏa thông điệp yêu thương đến cộng đồng.

“Là giáo viên, tôi mong các em nhận thức rằng tuổi nhỏ làm việc nhỏ, mỗi hành động dù nhỏ nhưng khi được lan tỏa đều có thể mang lại niềm vui, an ủi cho những người xung quanh. Những bức tranh, bài hát và lời chúc của các em đều là sản phẩm giàu giá trị tinh thần, thể hiện tình cảm chân thành đến với các bạn ở vùng lũ”, thầy Sơn nói.

Sau khi hoàn thành các sản phẩm, các em Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh mong muốn thầy cô gửi tranh vẽ đến các bạn nhỏ bị ảnh hưởng trong vùng lũ; đồng thời, đăng các bài hát lên mạng xã hội để mọi người có thể cảm nhận được tình cảm, sẻ chia từ học sinh ở Đồng Nai.

Một bức tranh hoàn thiện của học sinh lớp 4/3 Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh.

Cô Hoàng Thị Ngọc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh đánh giá đây là hoạt động sáng tạo và giàu ý nghĩa. Theo cô, cách làm này không chỉ mang đến sự động viên tinh thần kịp thời cho các bạn vùng lũ mà còn giúp học sinh nhận thức rõ giá trị của lòng nhân ái, biết quan tâm và sẻ chia với mọi người.

“Sắp tới, nhà trường sẽ phát động phong trào tương thân tương ái, vận động học sinh quyên góp tập sách cũ và các vật dụng học tập để gửi tặng các bạn cùng trang lứa ở vùng bị ảnh hưởng của lũ”, cô Ngọc chia sẻ.