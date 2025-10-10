Ngày 10/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng cho biết, những ngày qua, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn đã gửi tấm lòng hướng về người dân vùng chịu thiệt hại nặng nề do bão Bualoi gây ra.

Trong số đó, câu chuyện của em Hoàng Lê Bảo Quyên, học sinh lớp 7/9 Trường THCS Nguyễn Huệ (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng), khiến nhiều người xúc động. Em cùng mẹ ủng hộ 38,52 triệu đồng - toàn bộ số tiền Bảo Quyên tiết kiệm trong heo đất suốt hơn một năm qua.

Bảo Quyên chia sẻ, khi xem những hình ảnh trên truyền hình về cảnh nhà cửa, trường học bị ngập sâu trong nước, người dân phải leo lên mái nhà để chờ cứu hộ, em không thể cầm lòng.

“Con thấy thương vô cùng nên xin phép mẹ đập heo đất để ủng hộ cho các bạn và đồng bào gặp khó khăn”, Bảo Quyên nói.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Trần Thị Mẫn (bìa phải) tiếp nhận ủng hộ từ số tiền tiết kiệm của em Hoàng Lê Bảo Quyên. Ảnh: Thái Cường.

Chị Lê Thị Kim Vui, mẹ của Bảo Quyên, cho biết gia đình thường xuyên làm thiện nguyện nên con gái sớm hình thành thói quen sẻ chia.

“Năm trước, con cũng đập heo đất để ủng hộ đồng bào vùng bão lũ. Năm nay, thấy tin bão gây thiệt hại nặng, con lại chủ động đề nghị đập heo thêm lần nữa. Gia đình rất ủng hộ tinh thần của con”, chị Vui nói.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, số tiền do Bảo Quyên và gia đình ủng hộ đã được tiếp nhận, chuyển vào Quỹ cứu trợ để hỗ trợ người dân các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Đợt tiếp nhận ủng hộ này được phát động từ ngày 7/10 đến hết 7/11/2025.

Thầy Võ Thanh Phước, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ, cho biết Bảo Quyên là học sinh ngoan, hòa đồng, chăm học và đặc biệt có tinh thần tương thân tương ái đáng quý.

Tấm lòng của cô học trò nhỏ không chỉ lan tỏa tinh thần sẻ chia trong trường học, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tình người - khi những yêu thương, dù nhỏ bé, cũng có thể góp phần sưởi ấm vùng quê đang oằn mình trong thiên tai.

“Trong tổng số gần 206 triệu đồng nhà trường quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ, riêng em Bảo Quyên và gia đình đã đóng góp 10 triệu đồng. Sau đó, em tiếp tục đập heo đất, ủng hộ thêm hơn 38 triệu đồng, nâng tổng số lên gần 50 triệu đồng, một nghĩa cử thật đáng trân trọng”, thầy Phước nói.