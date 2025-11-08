Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội (ULIS) tiền thân là Trường ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội. Bắt đầu với 2 chuyên ngành Tiếng Nga và Tiếng Trung, đến nay, nhà trường đang giảng dạy 13 ngoại ngữ với 16 ngành đào tạo đại học, 12 chương trình thạc sĩ và 8 chương trình tiến sĩ.

Hiện, Trường Đại học Ngoại ngữ có gần 800 cán bộ, giảng viên; 11 khoa đào tạo, 7 phòng chức năng và 2 trường phổ thông trực thuộc (Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ và Trường THCS Ngoại ngữ).

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội.

Với những thành tích nổi bật đạt được trong 70 năm qua, nhà trường vinh dự được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất vào năm 2014, Huân chương Lao động hạng Nhất vào năm 2001,... Nhiều tập thể, cá nhân của trường được khen tặng các phần thưởng cao quý; chất lượng giảng dạy, đào tạo của Trường Đại học Ngoại ngữ ngày càng vững chắc và có thương hiệu. Nhiều thế hệ học sinh, sinh viên của trường đã trở thành các thầy cô giáo, cán bộ, những người lãnh đạo xuất sắc tại các cơ quan của trung ương, địa phương và doanh nghiệp trong nước và quốc tế,...

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội.

TS Nguyễn Xuân Long, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Hùng.

Lãnh đạo Trường Đại học Ngoại ngữ cho biết, thời gian tới, nhà trường sẽ tập trung đổi mới chương trình đào tạo gắn với nhu cầu xã hội và chuẩn quốc tế. Cùng với đó xây dựng đội ngũ giảng viên tinh hoa, kết hợp tri thức - văn hóa - công nghệ. Tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng cơ hội học tập, thực tập, trao đổi sinh viên.