Tại TPHCM, dự kiến khoảng 30 trường cao đẳng, trung cấp sẽ được sắp xếp lại. Về phương án sắp xếp, dự kiến như sau:

- Cao đẳng Y tế Bình Dương và Cao đẳng Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu thành Cao đẳng Y tế TPHCM.

- Cao đẳng nghề TPHCM, Trung cấp nghề Kỹ thuật - Công nghệ Hùng Vương, Trung cấp nghề Quang Trung thành Cao đẳng nghề TPHCM.

- Cao đẳng Kinh tế TPHCM và Trung cấp Kinh tế Bình Dương thành Cao đẳng Kinh tế TPHCM.

- Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TPHCM, Trung cấp Trần Đại Nghĩa, Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật quận 12 thành Cao đẳng Trần Đại Nghĩa.

- Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn, Trung cấp nghề Nhân Đạo, Trung cấp nghề Bình Thạnh thành Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn.

- Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ, Trung cấp Bách nghệ TPHCM, Trung cấp nghề Củ Chi thành Cao đẳng Nguyễn Trường Tộ.

- Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức, Trung cấp nghề Đông Sài Gòn thành Cao đẳng Kỹ thuật cao TPHCM.

- Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM, Trung cấp Thông tin truyền thông thành Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM.

- Cao đẳng Giao thông vận tải TPHCM, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Sát hạch lái xe Bình Dương, Trung cấp nghề giao thông vận tải (Bà Rịa - Vũng Tàu) thành Cao đẳng Giao thông vận tải TPHCM.

- Cao đẳng Thủ Thiêm TPHCM, Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh, Trung cấp nghề Kỹ thuật - Nghiệp vụ Tôn Đức Thắng thành Cao đẳng Nguyễn Hữu Cảnh.

- Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TPHCM, Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương thành Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TPHCM.

TPHCM dự kiến thành lập 2 trường là Trường Cao đẳng Du lịch - Khách sạn Saigontourist (nâng cấp từ Trường Trung cấp Du lịch - Khách sạn Saigontourist) và Trường Cao đẳng Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM (sáp nhập Trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp TPHCM, Trung cấp Nông Lâm Nghiệp và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao). Sau sắp xếp, TPHCM dự kiến sẽ không còn trường trung cấp nào.

Ở bậc đại học, TPHCM sẽ giữ lại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Trường ĐH Thủ Dầu Một. Trường ĐH Sài Gòn sẽ được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập với Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu với tên gọi Trường ĐH Sài Gòn.

Tại Hà Tĩnh, tỉnh đề xuất tiếp tục nghiên cứu sáp nhập Trường ĐH Hà Tĩnh thành trường đại học thành viên của ĐH Quốc gia Hà Nội hoặc theo chỉ đạo mới của Bộ GD-ĐT.

Trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, tỉnh đề xuất giữ nguyên 8 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và 5 trường dạy nghề (trong đó có Trường CĐ Nguyễn Du hoạt động đặc thù trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật - góp phần bảo tồn, phát huy giá trị dân ca ví, giặm và các di sản văn hóa đặc trưng của tỉnh).

Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa đề xuất sáp nhập Trường ĐH Văn hóa - Thể thao - Du lịch Thanh Hóa vào Trường ĐH Hồng Đức để giảm đầu mối cơ sở giáo dục đại học. Việc sắp xếp nhằm hình thành trường đại học đa lĩnh vực, tăng sức hút với người học, mở rộng hợp tác quốc tế, tập trung nguồn lực đầu tư để nâng cao quy mô và chất lượng đào tạo.

4 trường khác được đề xuất sáp nhập là Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa, Cao đẳng Nghề Nghi Sơn, Trung cấp Nghề Bỉm Sơn và Kỹ nghệ Thanh Hóa.

Sau sắp xếp, tỉnh Phú Thọ có 1 trường đại học, 1 trường cao đẳng y, 3 trường cao đẳng nghề, giảm 4 trường cao đẳng.

Cụ thể, tiến hành sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Hòa Bình vào Trường ĐH Hùng Vương.

Sáp nhập Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình vào Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ, đồng thời căn cứ chủ trương phê duyệt quy hoạch để tiếp tục nghiên cứu, xây dựng thành Trường ĐH Y - Dược giai đoạn 2026-2030.

Sắp xếp Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc theo hướng: chuyển lĩnh vực Y tế về Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ; chuyển lĩnh vực Sư phạm về Trường ĐH Hùng Vương. Sáp nhập các bộ phận còn lại của Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc vào Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ Thuật Vĩnh Phúc.

Sáp nhập 3 trường gồm Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình, Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ Hòa Bình và Cao đẳng Nghề Sông Đà tạo thành Trường Cao đẳng Nghề Hòa Bình.

UBND tỉnh Cà Mau cũng đã có báo cáo về phương án dự kiến sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục.

Theo đó, tỉnh dự kiến hợp nhất Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau và Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu thành Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau.

Hợp nhất Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau và Trường Cao đẳng nghề Bạc Liêu thành Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Cà Mau.

Hợp nhất Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau và Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu thành Trường Cao đẳng Cà Mau.

Tỉnh này đề xuất phương án giữ nguyên hiện trạng Trường ĐH Bạc Liêu.