Tại hội nghị học tập, triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn lưu ý một số vấn đề, trong đó có việc sắp xếp nhân sự cho các trường ĐH, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, đảm bảo các trường có lãnh đạo mới, có bộ máy ổn định ngay đầu năm 2026.

Nói về việc sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn lưu ý, việc sắp xếp hệ thống làm sao để các cơ sở giáo dục được mạnh lên, để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả hơn. “Đối với hệ thống các trường nhỏ, manh mún, khó tuyển sinh, không đảm bảo chất lượng thì kể cả khối công và tư đều sẽ là đối tượng đầu tiên của việc rà soát, sắp xếp”, ông Sơn nói.

Ông Sơn cho hay, trong quá trình xây dựng phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục, ban lãnh đạo Bộ GD-ĐT đang xin ý kiến Thủ tướng định hướng.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn lưu ý, trong quá trình sắp xếp, các địa phương cần linh hoạt, tránh máy móc, đồng thời chuẩn bị triển khai mô hình “trung học nghề” trong thời gian tới. Mô hình này nhằm phân luồng, hướng nghiệp cho học sinh sau THCS, không thay thế trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên vốn phục vụ người trưởng thành và học tập suốt đời.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại hội nghị “Học tập, triển khai Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo”. Ảnh: Trần Hiệp

Trong việc sắp xếp lại hệ thống các cơ sở giáo dục phổ thông, ông Sơn lưu ý các địa phương về các chỉ đạo của Bộ GD-ĐT để triển khai cho phù hợp.

Đối với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, ông Sơn cho hay, thực hiện chủ trương của Nghị quyết 71, từ giờ đến đầu năm 2026 sẽ tiến hành thực hiện “bí thư đảng ủy kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập”.

Theo ông Sơn, Bộ GD-ĐT đang xây dựng các phương án, đây là một hoạt động liên quan đến công tác Đảng và công tác sắp xếp của chính quyền.

Với sự chỉ đạo của Thường trực Ban bí thư, Bộ GD-ĐT sẽ phối hợp với Ban Tổ chức T.Ư trình phương án với Bộ Chính trị và Ban Bí thư.

Nếu mọi việc theo đúng kế hoạch, dự thảo 3 luật sửa đổi lĩnh vực GD-ĐT mà Bộ GD-ĐT đang trình Quốc hội cùng Luật Nhà giáo sẽ có hiệu lực vào ngày 1/1/2026. Vì thế, phương án sắp xếp nhân sự lãnh đạo khối trường đại học, cao đẳng công lập sẽ được triển khai ngay từ đầu tháng 12/2025, không phải đợi đến đầu năm 2026. Việc này nhằm đảm bảo khi luật mới có hiệu lực thì bộ máy mới được vận hành ngay, nhịp nhàng, không có khoảng trống.

“Quan điểm của Bộ GD-ĐT là khi 3 luật về giáo dục mới có hiệu lực thì đương nhiên kết thúc hoạt động của hội đồng trường. Khi hội đồng trường kết thúc hoạt động, cũng có nghĩa là chủ tịch hội đồng trường, phó chủ tịch hội đồng trường (nếu có) cũng kết thúc vai trò hoạt động của mình. Đồng thời, hiệu trưởng (hoặc giám đốc đại học, học viện) theo nhiệm kỳ của hội đồng trường bầu cũng hoàn thành trách nhiệm của hội đồng trường giao phó. Quy trình sẽ phải cố gắng đến ngày hội đồng trường kết thúc hoạt động thì mọi thứ được vận hành theo mô hình mới (mô hình bí thư đảng ủy kiêm người đứng đầu - PV)”, ông Sơn nói.

Trước đây, bí thư gắn với vị trí về mặt quản lý là chủ tịch hội đồng trường. Sắp tới, khi không còn hội đồng trường cũng như không có vị trí chuyên trách cho bí thư thì cần phải sắp xếp công việc quản lý cho bí thư.

“Nguyên tắc sắp xếp trong đề án sẽ thực hiện trên cơ sở sự tín nhiệm tại cơ sở, từ đó cơ quan chủ quản sẽ tìm được một người xứng đáng nhất, phù hợp nhất để gánh vác việc bí thư kiêm người đứng đầu cơ sở. Các trường hợp đặc biệt sẽ do cơ quan chủ quản cấp trên quyết định”, ông Sơn thông tin.

Theo ông Sơn, Bộ GD-ĐT sẽ có văn bản quy định và hướng dẫn đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, cách làm. Bộ đang cố gắng hoàn tất văn bản trong tháng 11 để các cơ sở triển khai ngay trong tháng 12, đảm bảo đến những ngày đầu tiên của năm mới, bộ máy sẽ vận hành đúng theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 71.