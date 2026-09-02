Câu chuyện bắt đầu từ một giải thưởng mang tên “Nobel về Ngữ văn” mà gần như không ai trong giới chuyên môn từng nghe đến. Theo thông tin được công bố, giáo sư Florent Montaclair, 56 tuổi, đã lập ra một tổ chức không có thật, sau đó trao cho chính mình một giải thưởng do tổ chức này tạo ra.

Hiện ông Montaclair đang bị Văn phòng Công tố Montbéliard (tỉnh Doubs, Pháp) điều tra về một số hành vi bị cáo buộc, trong đó có làm giả giấy tờ, sử dụng giấy tờ giả, gian lận và mạo nhận danh xưng, danh hiệu.

Theo Euro News, cơ quan chức năng cũng đang xác minh một số thông tin trong quá trình công tác và học tập của ông, trong đó có bằng tiến sĩ được cho là do một trường đại học ở Mỹ cấp. Đáng chú ý, sự tồn tại của chính trường đại học này cũng đang bị đặt dấu hỏi.

Florent Montaclair tại một hội nghị TEDxBelfort năm 2017. Ảnh: TEDx/YouTube

Dựng cả một giải thưởng để làm đẹp hồ sơ

Trong những năm gần đây, Montaclair được cho là đã lập ra một tổ chức hư cấu với cái tên được lựa chọn nhằm tạo ấn tượng về uy tín và sự công nhận quốc tế.

Sau đó, tổ chức này tự công bố “kết quả”, trong đó đương nhiên có tên Montaclair trong danh sách người đoạt giải. Cuối cùng, ông được trao chính giải thưởng mà mình góp phần tạo ra.

Giải thưởng được quảng bá như một “giải thưởng quốc tế”, được đưa vào CV và các tài liệu giới thiệu về Montaclair. Nhờ đó, ông có thể tạo dựng hình ảnh một nhà nghiên cứu đạt được những thành tựu nổi bật.

Danh hiệu này cũng giúp hồ sơ của ông trở nên ấn tượng hơn, tăng uy tín trong giới học thuật và có thể mang lại những cơ hội nghề nghiệp mới.

Giải thưởng không có ban giám khảo, tổ chức hay tiền thưởng

Màn kịch cuối cùng bị phát hiện khi các đồng nghiệp tại Đại học Marie & Louis Pasteur ở Franche-Comté và một số nhà báo tìm cách xác minh nguồn gốc của giải thưởng.

Điều đáng ngờ là giới chuyên môn tại những trung tâm học thuật lớn như Sorbonne và Oxford cũng chưa từng nghe đến giải thưởng này.

Khi tìm hiểu sâu hơn, họ phát hiện giải thưởng không có một cơ cấu tổ chức hợp pháp, ban giám khảo thực sự hay nguồn kinh phí.

Nói cách khác, “Giải Nobel về Ngữ văn” không phải là một giải thưởng có thật.

Vụ việc sau đó dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đối với Montaclair. Ông đã bị Đại học Marie & Louis Pasteur cho thôi việc.

Theo phó giám đốc truyền thông của trường, Montaclair “không còn đảm nhiệm bất kỳ công việc nào tại trường”, nơi ông từng giảng dạy hơn 20 năm.

Trong khi đó, Bộ Giáo dục Pháp đã bắt đầu xem xét các cáo buộc nhằm vào ông. Quá trình này có thể dẫn đến các hình thức kỷ luật, trong đó có việc buộc ông ngừng hoàn toàn công việc giảng dạy các trường đại học.

Vụ việc hiện vẫn đang được điều tra và các cáo buộc chưa phải là kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng.