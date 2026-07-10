Theo China Newsweek, cuối tháng 6, Trường THCS số 1 Đông Doanh ở thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông đã phát cho học sinh mới trúng tuyển một phiếu thu thập thông tin gia đình.

Ngoài các thông tin cơ bản như họ tên phụ huynh, nơi làm việc, chức vụ và số điện thoại, nhà trường còn yêu cầu học sinh kê khai nhãn hiệu xe, biển số và giá mua ô tô của gia đình.

Để trấn an phụ huynh, nhà trường ghi chú trên phiếu rằng: "Thông tin này chỉ phục vụ mục đích nội bộ của nhà trường. Phụ huynh vui lòng yên tâm cung cấp".

Bị chỉ trích vì xâm phạm quyền riêng tư

Sau khi hình ảnh phiếu khảo sát được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ sự bất bình, cho rằng việc thu thập những thông tin này có thể dẫn đến sự phân biệt đối xử giữa học sinh.

"Mục đích là để giáo viên đối xử khác nhau với học sinh dựa trên điều kiện gia đình hay sao? Nếu không thì vì sao nhà trường cần thu thập những thông tin này?", một cư dân mạng đặt câu hỏi.

Một người khác bình luận: "Nếu tôi khai mình thất nghiệp thì con tôi có bị xếp ngồi bàn cuối lớp không?".

"Cách làm của nhà trường thật đáng xấu hổ. Giáo viên đã quên mất sứ mệnh là những người 'kỹ sư tâm hồn'", một ý kiến khác viết.

Học sinh tại Trung Quốc đang làm bài tập được giao tại lớp. Ảnh: VCG/Sixthtone

Cơ quan giáo dục yêu cầu dừng thu thập dữ liệu

Trước phản ứng của dư luận, ngày 30/6, Cục Giáo dục thành phố Đông Doanh xác nhận đã kiểm tra vụ việc và yêu cầu nhà trường ngừng thu thập các thông tin trên, đồng thời xóa toàn bộ dữ liệu đã thu thập trước đó.

Cơ quan này cho biết sẽ rút kinh nghiệm từ vụ việc, đồng thời rà soát các trường học trên địa bàn để xem có đơn vị nào thực hiện hoạt động tương tự hay không.

"Chúng tôi sẽ nỗ lực bảo vệ quyền riêng tư của học sinh và phụ huynh", cơ quan giáo dục nhấn mạnh.

Một cựu học sinh của trường cho biết khi nhập học vài năm trước cũng từng phải khai những thông tin tương tự.

Theo người này, nhà trường khi đó giải thích việc thu thập thông tin về ô tô nhằm phục vụ công tác đảm bảo an ninh trong khuôn viên trường.

Trong khi đó, người phát ngôn của trường cho biết việc yêu cầu cung cấp biển số xe nhằm tạo điều kiện để phụ huynh được phép đỗ xe gần trường khi đến đón con.

Về yêu cầu khai giá trị xe, đại diện nhà trường nói rằng đây chỉ là một tiêu chí tham khảo để xem xét học sinh có đủ điều kiện nhận hỗ trợ tài chính dành cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn hay không.

Không phải trường hợp cá biệt

Theo SCMP, đây không phải lần đầu tiên một trường học ở Trung Quốc gây tranh cãi vì thu thập thông tin riêng tư của học sinh và phụ huynh.

Tháng 5 vừa qua, một trường tiểu học ở tỉnh Hồ Bắc cũng bị chỉ trích sau khi phát phiếu khảo sát về nghề nghiệp của phụ huynh. Bảng câu hỏi yêu cầu học sinh trả lời những nội dung như: "Môi trường làm việc của bố mẹ có nóng, nhiều tiếng ồn hoặc nhiều mùi không?", hay "Bố mẹ làm việc bao nhiêu giờ mỗi ngày?".