Các chương trình được thiết kế tinh gọn, tiên tiến và cập nhật xu hướng phát triển toàn cầu với định hướng là nơi đào tạo nên những doanh nhân thành đạt. Dự kiến đến tháng 3/2026 nhà trường tiếp tục mở rộng đào tạo sau đại học với thạc sĩ Ngôn ngữ Anh.

Trường Đại học Tân Tạo

Theo thông tin từ nhà trường, tháng 7/2025, nhà trường đã nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng Cơ sở Giáo dục và 3 chương trình đào tạo: Khoa học máy tính, Ngôn ngữ Anh và Quản trị kinh doanh từ Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn (CEA-SAIGON). Đây là tiền đề để nhà trường mở rộng hệ đào tạo sau đại học.

3 chương trình đào tạo: Khoa học máy tính, Ngôn ngữ Anh và Quản trị kinh doanh nhận chứng nhận kiểm định từ Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn (CEA-SAIGON)

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) được xây dựng theo định hướng ứng dụng - Đích đến của những người đã tốt nghiệp đại học các ngành Kinh tế, Quản trị, Tài chính - Thương mại hoặc những ngành khác (cần học các môn bổ sung kiến thức). Đồng thời, chương trình cũng phù hợp với các nhà quản lý, nhân sự đang làm việc trong doanh nghiệp mong muốn nâng cao năng lực lãnh đạo và ra quyết định chiến lược.Đội ngũ giảng viên được giới thiệu là các tiến sĩ tốt nghiệp từ các trường đại học uy tín tại các nước phát triển. Chương trình tích hợp công nghệ số và AI vào quản trị hiện đại, đào tạo gắn với thực tiễn thông qua mô phỏng kinh doanh, dự án thực tế và thảo luận tình huống. Chuẩn đầu ra hướng đến việc giúp học viên trở thành nhà quản lý, nhà lãnh đạo với tư duy chiến lược, năng lực đổi mới sáng tạo và khả năng hội nhập quốc tế.

Thạc sĩ Khoa học máy tính, học viên được lựa chọn định hướng đào tạo: ứng dụng (phát triển nghề nghiệp trong doanh nghiệp, công ty công nghệ) hoặc nghiên cứu (giảng dạy, học tiếp lên Tiến sĩ). Chương trình cập nhật theo xu hướng AI, dữ liệu lớn, học máy, an toàn thông tin và chuyển đổi số. Giảng viên là Tiến sĩ có kinh nghiệm thực tế trong doanh nghiệp và nghiên cứu quốc tế. Bên cạnh đó, lộ trình học tập được cá nhân hóa, học viên nhận được sự hỗ trợ sát sao của giảng viên trong cả học tập và công việc.

Chương trình phù hợp với những người đã tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính hoặc các ngành gần. Trường hợp khác cần học bổ sung kiến thức theo quy định.

Phương thức xét tuyển:

Hướng ứng dụng: Xét tuyển kết hợp với thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào bậc 3/6 (B1) đối với thí sinh chưa đáp ứng về điều kiện ngoại ngữ.

Hướng nghiên cứu: Xét tuyển kết hợp với phỏng vấn và thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào bậc 3/6 (B1) đối với thí sinh chưa đáp ứng về điều kiện ngoại ngữ.

Lưu ý: Với hướng nghiên cứu thí sinh phải có hạng tốt nghiệp đại học từ loại khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực đăng ký học tập, nghiên cứu khi nộp hồ sơ dự tuyển.

Nhà trường cung cấp nhiều chính sách ưu đãi học phí phù hợp với người học như: học viên khóa đầu tiên được giảm 20%: Cựu sinh viên TTU hoặc thí sinh có hộ khẩu tại Tây Ninh khi tham gia hệ thạc sĩ được giảm 30%. Cam kết không tăng học phí trong toàn khóa.

Song song với đào tạo sau đại học, Trường Đại học Tân Tạo hiện đang tuyển sinh 13 ngành bậc đại học chính quy. Bên cạnh đó, nhà trường còn triển khai chương trình Liên thông Y đa khoa và hệ đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh (giảm 30% học phí từ xa ngôn ngữ anh cho học viên đang theo học Thạc sĩ tại TTU) nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng đa dạng của người học.

Trường Đại học Tân Tạo (TTU) tọa lạc tại khu đô thị E.City Tân Đức, xã Đức Hòa, Tây Ninh với diện tích 103 ha, mang đến không gian học tập hiện đại, rộng rãi và tràn đầy cảm hứng cho nhiều thế hệ sinh viên. Là đại học tư thục tiên phong tại Việt Nam áp dụng triết lý giáo dục khai phóng theo mô hình Hoa Kỳ, TTU không ngừng đổi mới chương trình đào tạo, cập nhật xu hướng toàn cầu và gắn kết chặt chẽ giữa học thuật với thực tiễn. Với mô hình viện - trường cùng mạng lưới hợp tác rộng khắp với doanh nghiệp trong và ngoài nước, TTU tạo điều kiện để sinh viên được thực tập, trải nghiệm và phát triển kỹ năng một cách hiệu quả. Nhà trường cam kết mang đến môi trường giáo dục toàn diện, giúp sinh viên tự tin khẳng định năng lực bản thân và sẵn sàng hội nhập quốc tế.

Bích Đào