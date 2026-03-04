Sáng 4/3, trao đổi với VietNamNet, một lãnh đạo trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột xác nhận, đơn vị đã thanh lý hợp đồng với nữ tạp vụ H’ Bliêk Êban (SN 1993, trú xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk).

H’ Bliêk Êban là người hẹn nam sinh viên vào nhà nghỉ rồi dùng dao đâm nạn nhân gây thương tích để quỵt nợ.

Đối tượng H’ Bliêk Êban. Ảnh: CACC

Trước đó, như VietNamNet đã thông tin, anh N.C.T. là sinh viên Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột có quen biết H’ Bliêk Êban – nhân viên tạp vụ tại trường.

Từ ngày 18/12/2019 đến 5/11/2025, anh T. đã cho H’ Bliêk vay tổng cộng 12 triệu đồng và 20 chỉ vàng PNJ.

Trong quá trình vay mượn, hai bên lập hợp đồng thỏa thuận: Nếu H’ Bliêk không trả nợ sẽ chuyển nhượng một thửa đất đứng tên bố mẹ để trừ nợ. Tuy nhiên, H’ Bliêk không thực hiện nghĩa vụ thanh toán như cam kết.

Sau đó, anh T. nhiều lần gọi điện, nhắn tin yêu cầu trả nợ và cho biết sẽ mang hợp đồng vay đến gặp bố mẹ H’ Bliêk để làm việc.

Do lo sợ gia đình biết chuyện nợ nần, H’ Bliêk nảy sinh ý định tấn công anh T. nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ.

Khoảng 11h ngày 7/2/2026, H’ Bliêk mang theo một con dao Thái Lan dài khoảng 15cm, giấu trong túi áo rồi nhắn tin hẹn gặp anh T. tại một nhà nghỉ ở phường Buôn Ma Thuột để “giải quyết” việc nợ nần.

Thời điểm này, anh T. rủ một người bạn đi cùng, nhưng người này đứng chờ tại sảnh nhà nghỉ.

Tại phòng nghỉ, H’ Bliêk lấy lý do vào nhà vệ sinh. Nghi ngờ có biểu hiện bất thường, anh T. mở cửa phòng định ra ngoài thì bất ngờ bị H’ Bliêk dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng cổ và đầu, gây thương tích.

Ngay sau đó, anh T. đã chống trả, đẩy ngã đối tượng và tri hô để mọi người hỗ trợ khống chế, bàn giao cho cơ quan công an xử lý theo quy định.

Một góc trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột. Ảnh: Hải Dương

Đến ngày 9/2, H’ Bliêk Êban có đơn gửi lãnh đạo nhà trường xin nghỉ không lương vì lý do giải quyết công việc cá nhân. Ngày 26/2, H’ Bliêk Êban tiếp tục có đơn xin nghỉ việc từ ngày 1/3/2026 vì lý do việc gia đình.

Sau khi nhận đơn, trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột đã chính thức thanh lý hợp đồng với H’ Bliêk Êban theo nguyện vọng cá nhân.