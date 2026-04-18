Sinh viên tham gia Ngày hội việc làm TDMU Job Fair 2026 tại Trường Đại học Thủ Dầu Một

Sinh viên tìm hiểu thông tin tuyển dụng tại các gian hàng doanh nghiệp

Với 66 gian hàng tuyển dụng, ngày hội giới thiệu hệ thống vị trí đa dạng, trải rộng trên nhiều lĩnh vực như giáo dục, ngân hàng, thương mại, công nghệ thông tin, phân phối bán lẻ, truyền thông, kiến trúc - xây dựng, logistics, tự động hóa, kỹ sư ô tô, môi trường, marketing, kế toán, kỹ thuật, cơ khí… Quy mô và cơ cấu ngành nghề phong phú không chỉ mở rộng lựa chọn nghề nghiệp theo đúng chuyên ngành đào tạo, mà còn giúp sinh viên nhận diện rõ hơn nhu cầu nhân lực, tiêu chuẩn tuyển dụng và xu hướng dịch chuyển của thị trường lao động hiện nay.

Hoạt động trao đổi giữa lãnh đạo nhà trường và sinh viên tại ngày hội

Tại TDMU Job Fair 2026, sinh viên có thể chủ động chuẩn bị hồ sơ, CV và tham gia phỏng vấn trực tiếp ngay tại gian hàng doanh nghiệp. Nhiều đơn vị triển khai hình thức phỏng vấn nhanh - đánh giá tại chỗ, tạo điều kiện để ứng viên có thể được tuyển dụng ngay trong ngày nếu đáp ứng yêu cầu. Bên cạnh cơ hội việc làm, các hoạt động tư vấn nghề nghiệp, chia sẻ kỹ năng và định hướng phát triển giúp sinh viên hiểu rõ hơn kỳ vọng của nhà tuyển dụng, từ đó hoàn thiện năng lực chuyên môn, kỹ năng và tác phong nghề nghiệp.

Sinh viên tiếp cận công nghệ và thiết bị thực tế tại Ngày hội TDMU Job Fair 2026

Được duy trì tổ chức hằng năm, TDMU Job Fair đã trở thành sự kiện quy mô lớn, có sức lan tỏa rộng, thu hút sự tham gia ổn định của cộng đồng doanh nghiệp và đông đảo sinh viên. Ngày hội không chỉ là kênh tuyển dụng hiệu quả, mà còn là không gian kết nối trực tiếp giữa nhà trường - doanh nghiệp - người học, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và thực tiễn, giữa cung và cầu lao động.

Thông qua việc tổ chức sự kiện một cách bài bản và liên tục, Trường Đại học Thủ Dầu Một tiếp tục khẳng định định hướng gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và nhu cầu xã hội, đồng thời mở rộng hợp tác với doanh nghiệp trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây cũng là một trong những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của sinh viên, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động khu vực phía Nam.

(Nguồn: Trường Đại học Thủ Dầu Một)