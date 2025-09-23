Sự kiện do Trường Đại học Tôn Đức Thắng chủ trì, phối hợp đồng tổ chức với Đại học Tomas Bata tại Zlín (Cộng hòa Séc), Đại học Kỹ thuật Ostrava (Cộng hòa Séc), Đại học West of England - Bristol (Vương quốc Anh) và Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW, Vương quốc Anh)

TS. Võ Hoàng Duy - Phó Hiệu trưởng TDTU, Trưởng BTC phát biểu chào mừng Hội thảo ICFE 2025

Hội thảo thu hút sự tham gia của hơn 20 trường đại học và tổ chức thuộc nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ

Với chủ đề Đổi mới phân tích kinh doanh - kiến tạo tương lai bền vững (Innovating Business Analytics for a Sustainable Future), ICFE 2025 hướng đến việc chia sẻ những kết quả nghiên cứu mới nhất, đồng thời thảo luận các giải pháp trong lĩnh vực quản trị, tài chính và kế toán, qua đó góp phần định hình chiến lược phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Đặc biệt, những trao đổi về quản trị doanh nghiệp và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã mở ra những định hướng mới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời gắn kết nghiên cứu với các giải pháp thực tiễn. Vì thế, hội thảo không chỉ mang lại giá trị học thuật mà còn tạo ra những đóng góp quan trọng cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

GS. Michal Pilík - Chủ tịch hội thảo (Đại học Tomas Bata University in Zlín, Cộng hòa Séc) phát biểu khai mạc hội thảo ICFE 2025

Hội thảo ICFE do Trường Đại học Tôn Đức Thắng khởi xướng, và đã được luân phiên tổ chức tại nhiều trường đại học uy tín trên thế giới. Năm nay, hội thảo tiếp tục khẳng định uy tín quốc tế khi thu hút sự tham gia của đông đảo diễn giả và nhà khoa học đến từ hơn 20 trường đại học và tổ chức thuộc nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Vương quốc Anh, Cộng hòa Séc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Ấn Độ, Malaysia, Indonesia và Việt Nam. Đặc biệt, có sự hiện diện của Ngài Hynek Kmoníček - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Séc tại Việt Nam cũng đến tham dự và gửi lời chúc mừng hội thảo.

Ngài Hynek Kmoníček - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Séc tại Việt Nam phát biểu tại hội thảo

GS. Shahzad Uddin (Đại học Essex, Vương Quốc Anh) trình bày chủ đề: "Bất bình đẳng tri thức trong học thuật Kế toán: Góc nhìn từ các quốc gia đang phát triển"

Toàn thể hội thảo chụp ảnh kỷ niệm

Hội thảo ICFE 2025, với sự tham dự đông đảo của các nhà khoa học từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, đã tiếp tục khẳng định uy tín và chất lượng của các sự kiện học thuật do Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức.

Tú Uyên