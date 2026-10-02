Trường Đại học Văn Lang năm thứ 2 liên tiếp được HR Asia vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”, đồng thời được trao HR Asia Sustainable Workplace Awards 2026, ghi nhận những nỗ lực trong phát triển đội ngũ và xây dựng môi trường làm việc bền vững.

Trường Đại học Văn Lang năm thứ hai liên tiếp được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”, đồng thời nhận giải thưởng về phát triển nhân sự, môi trường làm việc và công nghệ.

Theo World Economic Forum (WEF), khoảng 39% kỹ năng hiện có của người lao động được dự báo sẽ thay đổi hoặc trở nên lỗi thời trong giai đoạn 2025-2030. 63% doanh nghiệp tham gia khảo sát cũng xem khoảng cách kỹ năng là một trong những rào cản lớn đối với quá trình chuyển đổi.

Những thay đổi này đặt ra yêu cầu mới đối với các tổ chức giáo dục: bên cạnh đào tạo người học, nhà trường cần xây dựng đội ngũ có khả năng cập nhật chuyên môn, thích ứng với công nghệ và đáp ứng những yêu cầu mới của thị trường lao động.

Trong giáo dục đại học, phát triển bền vững gắn với nhiều khía cạnh của hoạt động nhà trường, từ phát triển con người, quản trị nguồn lực đến nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy nghiên cứu và đóng góp cho cộng đồng. Đây cũng là những yếu tố ngày càng được các trường đại học quan tâm trong quá trình phát triển dài hạn.

Phát triển nguồn lực con người cho mục tiêu giáo dục bền vững

Với quy mô hàng nghìn cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc nhiều thế hệ, lĩnh vực và quốc tịch, bài toán đặt ra cho Trường Đại học Văn Lang là xây dựng môi trường đủ cởi mở cho sự khác biệt, đủ linh hoạt để khai phóng năng lực và đủ tiềm năng để nhân sự gắn bó lâu dài.

Trước những chuyển dịch nhanh chóng của thị trường lao động và công nghệ số, Nhà trường chủ động chuẩn hóa phương thức làm việc và tái đào tạo chuyên môn cho đội ngũ. Quá trình này giúp giảng viên, nhà nghiên cứu và khối vận hành không chỉ theo kịp xu thế mới mà còn sẵn sàng dẫn dắt sự thay đổi.

Văn hóa lắng nghe thực chất được Trường Đại học Văn Lang củng cố thông qua các đợt khảo sát định kỳ, hòm thư góp ý trực tiếp và diễn đàn đối thoại mở tại Hội nghị người lao động. Những phản hồi từ cán bộ, giảng viên được ghi nhận làm cơ sở cải tiến quy trình quản trị và chính sách nội bộ.

PGS.TS Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang, nhấn mạnh: “Chất lượng giáo dục được tạo nên từ nhiều yếu tố, trong đó đội ngũ giảng viên, cán bộ và nhân viên là một trong những yếu tố mang tính quyết định. Khi những người làm giáo dục được làm việc trong một môi trường được tôn trọng, được lắng nghe và có điều kiện phát triển, họ sẽ có thêm động lực để thực hiện tốt hơn sứ mệnh của mình”. Việc đồng hành và đầu tư toàn diện vào con người tiếp tục tạo nền tảng vững chắc để Văn Lang xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc, gắn kết và chuẩn mực.

Đưa phát triển bền vững vào trải nghiệm của người học

Phát triển bền vững trong giáo dục cũng được thể hiện qua khả năng kết nối hoạt động đào tạo với những thay đổi của xã hội và thị trường lao động.

Tại Trường Đại học Văn Lang, hoạt động nghiên cứu khoa học được chú trọng, tạo điều kiện để giảng viên tiếp tục phát triển chuyên môn và tham gia giải quyết những vấn đề thực tiễn. Các kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm nghề nghiệp và dữ liệu từ doanh nghiệp có thể được đưa trở lại lớp học, góp phần làm phong phú nội dung đào tạo và nâng cao tính cập nhật của chương trình.

Trường Đại học Văn Lang đẩy mạnh kết nối với doanh nghiệp, mở rộng cơ hội để sinh viên tiếp cận kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn từ các đơn vị hoạt động trong nhiều lĩnh vực.

Bên cạnh đó, mối liên kết giữa giảng viên với doanh nghiệp, chuyên gia và các tổ chức trong từng lĩnh vực được mở rộng thông qua các hoạt động hợp tác chuyên môn, nghiên cứu, hội thảo, tọa đàm và kết nối thực tiễn.

Mối liên kết này tạo ra sự tương tác hai chiều giữa nhà trường và xã hội. Thực tiễn cung cấp những vấn đề và yêu cầu mới cho hoạt động đào tạo, trong khi đội ngũ giảng viên thông qua giảng dạy, nghiên cứu và hợp tác chuyên môn tiếp tục đóng góp tri thức cho doanh nghiệp và cộng đồng.

Sinh viên Trường Đại học Văn Lang tham gia các cuộc thi chuyên môn với sự hướng dẫn của giảng viên, qua đó có cơ hội vận dụng kiến thức và rèn luyện kỹ năng trong thực tế.

Định hướng này gắn với mục tiêu phát triển Văn Lang trở thành đại học đổi mới sáng tạo và kiến tạo tác động (Innovation & Impact University), trong đó giáo dục, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và đóng góp cho xã hội được đặt trong cùng một quá trình phát triển.

HR Asia Sustainable Workplace Awards 2026 là một dấu mốc trong quá trình này. Trên cơ sở đó, Nhà trường tiếp tục hoàn thiện hoạt động quản trị, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu, đồng thời mở rộng những đóng góp cho cộng đồng.

Trước đó, Trường Đại học Văn Lang được THE Impact Rankings xếp trong nhóm 601-800 về mức độ đóng góp của các trường đại học đối với 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc.

Đồng thời, Nhà trường cũng đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn FIBAA của châu Âu. Hai chương trình đào tạo của Văn Lang đạt chuẩn chất lượng của Mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN-QA).

(Nguồn: Trường Đại học Văn Lang)