Tại lễ kỷ niệm diễn ra ngày 22/11, đại diện UBND TPHCM đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng, ghi nhận những đóng góp xuất sắc của Trường Đại học Văn Lang trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Trường Đại học Văn Lang được thành lập năm 1995. Sau 30 năm phát triển, trường đã đào tạo khoảng 156.000 người học, hiện có 52.000 sinh viên và học viên đang theo học ở nhiều bậc đào tạo. Trường xếp thứ 251 châu Á năm 2026 theo xếp hạng của Tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS). Trong đó, ngành Nghệ thuật trình diễn nằm trong top 51–100 thế giới và ngành Mỹ thuật – Thiết kế nằm trong top 101–150 thế giới theo QS.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng đánh giá cao những thành tựu nổi bật của Trường Đại học Văn Lang, từ hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, chương trình đào tạo được cập nhật, đội ngũ giảng viên, đến các công bố khoa học quốc tế.

Ông cho rằng “bức tranh của Văn Lang hôm nay thực sự đầy đặn và đẹp đẽ” khi nhà trường không chỉ phát triển về học thuật mà còn bồi đắp tinh thần nhân ái, phụng sự trong sinh viên – đúng với triết lý “khơi dậy sáng tạo, đam mê và tinh thần phụng sự”.

Ông Thưởng đề nghị nhà trường tập trung vào bốn nhóm nhiệm vụ lớn trong giai đoạn tới, gồm:

Thứ nhất, khẩn trương xây dựng và triển khai các đề án, chương trình nhằm cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng về phát triển giáo dục – đào tạo, đặc biệt là Nghị quyết 71, 57, 68, 59 của Bộ Chính trị, phù hợp với điều kiện thực tiễn của một trường đại học ngoài công lập như Văn Lang.

Trường Đại học Văn Lang tròn 30 năm thành lập

Thứ hai là chú trọng phát hiện, quy hoạch và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, nhà khoa học – những nhân tố quyết định chất lượng đào tạo. Theo ông Thưởng, giảng viên không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn là người dẫn dắt, truyền cảm hứng, giúp sinh viên hình thành tư duy phản biện, tinh thần học hỏi suốt đời để trở thành những công dân toàn cầu có trí tuệ, nhân văn và tinh thần phụng sự.

Thứ ba là tiếp tục rà soát, cập nhật chương trình – giáo trình theo chuẩn quốc tế, tăng cường tính thực tiễn và năng lực thích ứng cho người học, để sinh viên ra trường có thể phát triển nghề nghiệp, chăm lo gia đình và đóng góp cho xã hội.

Thứ tư là mở rộng hợp tác quốc tế, liên kết với các trường và tổ chức giáo dục uy tín nhằm tiếp cận chương trình tiên tiến, công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực hội nhập toàn cầu cho sinh viên. “Sinh viên chính là trung tâm của sứ mệnh giáo dục và là niềm tự hào của Trường Đại học Văn Lang”, ông Thưởng nhấn mạnh.