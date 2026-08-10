Ngày 10/8, PGS.TS Lê Đình Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, cho biết Hội đồng kỷ luật nhà trường đã họp và xem xét vụ việc liên quan đến sinh viên có phát ngôn thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội.

Theo đó, Hội đồng kỷ luật căn cứ vào đơn tường trình của sinh viên, biên bản họp của giảng viên, chủ nhiệm khối và quá trình học tập, hoạt động của hai sinh viên để đưa ra hình thức xử lý.

Cả hai sinh viên dùng chung tài khoản TikTok đều là lớp phó học tập. Trong đó, sinh viên ngành Hộ sinh là chủ nhiệm Câu lạc bộ Hộ sinh và có nhiều đóng góp tích cực cho các hoạt động của lớp, Đoàn, Hội. Trang TikTok mà hai sinh viên sử dụng trước đó cũng có nhiều nội dung lan tỏa những thông tin tích cực về ngành, nghề và nhà trường.

Sau khi xem xét các tình tiết liên quan, Hội đồng kỷ luật đề nghị cảnh cáo đối với sinh viên ngành Hộ sinh và khiển trách đối với sinh viên ngành Răng - Hàm - Mặt.

Ảnh chụp màn hình bài đăng của nữ sinh Trường Đại học Y Hà Nội.

Bên cạnh hình thức kỷ luật trên, nhà trường đề nghị miễn nhiệm toàn bộ chức danh công tác của hai sinh viên và khóa vĩnh viễn trang TikTok vì lan truyền thông tin gây ảnh hưởng đến hình ảnh sinh viên của trường, hình ảnh ngành đào tạo cũng như vị thế, uy tín của nhà trường.

Nhà trường cũng giao cán bộ phụ trách kèm cặp, theo dõi, uốn nắn và hỗ trợ hai sinh viên để các em có cơ hội phấn đấu, sửa sai trong quá trình học tập và rèn luyện.

Đồng thời, các phòng, ban, đơn vị liên quan được yêu cầu xây dựng nội dung cụ thể, nâng cao chất lượng sinh hoạt đầu khóa. Nội dung tập trung vào tính chuyên nghiệp, văn hóa ứng xử, tôn trọng quyền riêng tư và bảo mật thông tin của người bệnh.

Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên nhà trường phối hợp định hướng, chỉnh sửa phong cách, lề lối, tác phong và phát ngôn của sinh viên trong môi trường học thuật cũng như khi đi thực hành lâm sàng.

Trước đó, tài khoản Tiktok tên “Nhà có 2 áo blouse” đăng tải đoạn video với nội dung: “Bệnh nhân mắng mình 'Sinh viên y thì đi ra, biết cái gì đâu', nên tí mình sẽ xếp giường cho bác ở trong góc và lấy ven trật 3 lần”.

Video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận nhiều ý kiến chỉ trích vì cho rằng nội dung này đi ngược với đạo đức nghề y, thể hiện thái độ thiếu tôn trọng người bệnh. Sau đó, chủ tài khoản đã xóa video và khóa các trang mạng xã hội.