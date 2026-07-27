Vừa qua, tài khoản Tiktok tên “Nhà có 2 áo blouse” đăng tải đoạn video với nội dung: “Bệnh nhân mắng mình 'Sinh viên y thì đi ra, biết cái gì đâu', nên tí mình sẽ xếp giường cho bác ở trong góc và lấy ven trật 3 lần”.

Video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận nhiều ý kiến chỉ trích vì cho rằng nội dung này đi ngược với đạo đức nghề y, thể hiện thái độ thiếu tôn trọng người bệnh. Sau đó, chủ tài khoản đã xóa video và khóa các trang mạng xã hội.

Trao đổi với VietNamNet, PGS.TS Lê Đình Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội, xác nhận người đăng clip là T.T.T.L., sinh viên năm thứ hai ngành Hộ sinh của trường.

Theo ông Tùng, thời điểm đăng video, nữ sinh đang trong thời gian nghỉ hè, không tham gia thực tập tại bệnh viện.

Lãnh đạo nhà trường nhấn mạnh sẽ xem xét xử lý nghiêm đối với nữ sinh, đồng thời xem xét trách nhiệm của cán bộ quản lý liên quan.

“Nhà trường không chấp nhận những tư tưởng, phát ngôn như vậy”, ông Tùng nói.

Ảnh chụp màn hình bài đăng của nữ sinh Trường Đại học Y Hà Nội.

Hôm qua, mạng xã hội cũng lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh hai sinh viên năm thứ tư ngành Y của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, đang thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, có lời lẽ thiếu chuẩn mực khi livestream. Một người nhiều lần chửi tục, dọa "tiêm thuốc độc" người bình luận trái ý, trong khi người còn lại cười cợt, hưởng ứng.

Ngay sau vụ việc, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã chấm dứt việc hướng dẫn thực tập, trả hai sinh viên về trường để xử lý. Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cũng cho biết sẽ họp hội đồng kỷ luật và khẳng định quan điểm xử lý nghiêm, không chỉ dừng ở mức nhắc nhở.