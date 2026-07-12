Các trường y dược phía Bắc đã công bố ngưỡng điểm sàn năm nay. Trước đó, Bộ GD-ĐT cũng công bố điểm sàn nhóm ngành sức khoẻ là 18-22, cao hơn năm ngoái. Tuy nhiên, mức điểm Bộ GD-ĐT công bố chỉ là ngưỡng tối thiểu, các trường có thể tự đưa ra mức cao hơn.

Điểm sàn xét tuyển của loạt trường y dược phía Bắc năm 2026 như sau:

Trường Đại học Y Hà Nội: 17-24 điểm

Trong đó, mức 24 điểm áp dụng với ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt và Y khoa Phân hiệu Thanh Hóa. Ngành Y học cổ truyền lấy mức sàn cao thứ hai với 21 điểm. Các ngành còn lại xét tuyển thí sinh đạt 17-18 điểm trở lên.

Theo công bố của Trường Đại học Y Hà Nội, trong năm học này, mức học phí vào các ngành của trường dự kiến dao động 19,1-80 triệu đồng, tăng 2,2-17,8 triệu đồng so với năm ngoái. Trong đó, ngành Răng Hàm Mặt có mức học phí cao nhất.

Trường Đại học Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội: 19-22 điểm

Điểm sàn cao nhất tại trường này năm nay thuộc 2 ngành là Y khoa và Răng - Hàm - Mặt với 22 điểm. Xếp sau đó là ngành Dược học với 20 điểm.

Với các ngành còn lại, gồm Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Điều dưỡng, mức điểm sàn là 19.

Năm 2026, mức học phí Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội với ngành Y khoa, Dược học khoảng 70 triệu đồng, các ngành còn lại hơn 53 triệu đồng.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Tuấn Hùng

Trường Đại học Dược Hà Nội: 19-22 điểm

Đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, ngành Dược học có điểm sàn cao nhất với 22 điểm, Hóa dược lấy từ 20 điểm, Công nghệ sinh học và Hóa học từ 19 điểm.

Học phí hệ đại trà của Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2026 dự kiến dao động 28-58 triệu đồng/năm học. Trong đó, ngành Dược học có mức học phí cao nhất là 58 triệu đồng/năm, ngành Hóa dược 38,5 triệu đồng, ngành Công nghệ sinh học và ngành Hóa học cùng ở mức 28 triệu đồng.

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam: 20-22 điểm

Mức điểm sàn xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp THPT do Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam công bố năm nay, không tính điểm cộng, không phân biệt kết quả thi của thí sinh học chương trình 2006 và 2018 là 22 điểm với ngành Y khoa, 20 điểm với ngành Y học cổ truyền và Dược học.

Năm 2026, mức học phí áp dụng cho ngành đào tạo Y khoa là 58 triệu đồng/năm học, ngành Dược học và Y học cổ truyền là 56 triệu đồng/năm học.

Trường Đại học Y tế công cộng: 16-18 điểm

Với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, điểm sàn với ngành đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề gồm ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học và ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng là 18 điểm.

Các ngành còn lại của Trường Đại học Y tế công cộng gồm Y tế công cộng, Khoa học dữ liệu, Dinh dưỡng, Công tác xã hội cùng có điểm sàn 16.

Học phí dự kiến của trường năm 2026 là 21-38,6 triệu đồng, tuỳ ngành.

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng: 18-22 điểm

Theo công bố, mức điểm sàn cao nhất của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm nay là 22, áp dụng với ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt. Trong khi đó, hai ngành Dược học, Y học cổ truyền cùng có điểm sàn là 20. Các ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học, Y học dự phòng, Điều dưỡng có điểm sàn 18.

Mức học phí dự kiến năm 2026 đối với các ngành Y khoa, Dược học khoảng 65 triệu đồng, Y học cổ truyền khoảng 60 triệu đồng, các ngành còn lại khoảng 48-53 triệu đồng.

Trường Đại học Y Dược Thái Bình: 18-22 điểm

Mức điểm sàn năm nay của trường tăng so với năm ngoái. Ngành Y khoa lấy điểm sàn cao nhất là 22. Hai ngành Dược học và Y học cổ truyền có điểm sàn 20. Các ngành còn lại gồm Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học cùng có điểm sàn 18.

Học phí Trường Đại học Y Dược Thái Bình dự kiến năm nay là 60-65 triệu đồng/năm với các ngành Y khoa, Y học cổ truyền, Dược học. Các ngành Y học dự phòng, Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học cùng có mức thu 46-48 triệu đồng/năm.

Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên: 18-23 điểm

Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên năm nay lấy điểm sàn với ngành Răng - Hàm - Mặt là 23, ngành Y khoa là 22. Các ngành Dược học và Y học dự phòng lấy 20 điểm. Các ngành còn lại gồm: Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Điều dưỡng, Hộ sinh cùng lấy điểm sàn 18.