Nguyễn Duy Hải (30 tuổi) là cựu sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM. Hiện anh vừa là một travel blogger (người viết về du lịch), vừa là chuyên gia tư vấn digital marketing cho công ty nước ngoài. Nhìn vào cuộc sống hiện tại với những chuyến đi khắp thế giới, ít ai biết Duy Hải từng trải qua quãng thời gian vô cùng khó khăn.

Chỉ có con chữ mới thay đổi được số phận

Là con thứ hai trong gia đình có 5 anh em, tuổi thơ của Hải gắn liền với những thiếu thốn kéo dài. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh trai và em trai của Hải đều phải nghỉ học từ sớm. Riêng Hải vẫn cố gắng duy trì việc học vì hiểu rằng "chỉ có con chữ mới thay đổi được số phận và mở ra tương lai tốt đẹp hơn”.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Hải thi đỗ vào Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM. Anh cũng đi làm thêm để có tiền tự trang trải cuộc sống. Tuy vậy, mỗi lần về quê, chứng kiến chủ nợ đến nhà đòi tiền mẹ, Hải không đành lòng. Vì thế, có số tiền trợ cấp ít ỏi, thay vì giữ lại chi tiêu, Hải gửi hết về cho gia đình.

Duy Hải là cựu sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: NVCC

Nhưng gánh nặng tài chính không khiến Hải bỏ học. Trái lại, anh chọn cách làm việc nhiều hơn để gửi tiền đều đặn về phụ giúp gia đình, lo cho hai em tiếp tục đến trường.

Hải nhận làm nhiều việc một lúc. Từ việc chăm sóc khách hàng tại một siêu thị điện máy, đến năm 3, Hải được nhận vào làm cho một công ty phân loại dữ liệu có sử dụng tiếng Tây Ban Nha theo đúng chuyên ngành học. Mức lương 4-5 triệu đồng/tháng khi ấy đã là con số đáng kể với một sinh viên, nhưng Hải vẫn xin làm thêm các dự án khác.

Nhờ thế, có những thời điểm, Hải kiếm được 9-10 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, anh còn nhận chăm sóc ông ngoại của một người bạn học vào ban đêm, mỗi tháng kiếm thêm khoảng 2 triệu đồng.

“Hồi đó mình ốm nhom, mắt lúc nào cũng đỏ hoe vì thiếu ngủ”, Hải nhớ lại. Áp lực nhất là năm 4, khi Hải vừa phải đi làm thêm, vừa có lịch học dày đặc và chuẩn bị luận văn tốt nghiệp. Dù vậy, suốt thời gian ấy, Hải chưa một lần nghĩ đến chuyện nghỉ học.

Biết ơn sự giúp đỡ của thầy cô khi khó khăn

Điều khiến Duy Hải biết ơn sâu sắc là cách thầy cô ở trường đại học đã đối xử với mình trong suốt giai đoạn khó khăn ấy. Thời điểm đó, Hải phải rất chật vật mới xoay đủ tiền đóng học phí học kỳ hai năm nhất. Sau khi đóng xong, Hải đánh liều lên phòng Công tác sinh viên của trường để xin nợ học phí các kỳ sau do hoàn cảnh khó khăn.

“Khi ấy mình run lắm, cũng ngại nữa”, Hải nhớ lại. Nhưng điều anh nhận lại là sự nhẹ nhàng của thầy cô và cái gật đầu đồng ý mà không cần giấy tờ chứng minh.

“Thầy nói rằng mình hãy cứ đăng ký học phần bình thường, khi nào thanh toán đủ học phí thì được nhận bằng. Câu nói ấy khiến mình yên tâm nợ liền một mạch 6 học kỳ”, Hải kể.

Hiện tại, Hải vừa là một travel blogger, vừa là chuyên gia tư vấn digital marketing cho công ty nước ngoài. Ảnh: NVCC

Hải nhớ lại, suốt những năm tháng đó, thầy cô không hề nhắc đến khoản nợ, cũng không có bất kỳ sự phân biệt nào. Đến ngày tốt nghiệp, vì chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính, Hải nghĩ rằng mình sẽ không được xướng tên lên sân khấu nhận bằng. Sợ bố mẹ buồn nếu chứng kiến cảnh ấy, anh giấu nhẹm lễ tốt nghiệp, không báo cho gia đình.

“Khi được gọi tên, mình vừa mừng vừa tủi thân vì không có ba mẹ ở đó”, Hải nói. Giờ đây, mỗi lần nhắc lại, mẹ anh vẫn khóc vì thương con. Nhưng với Hải, anh biết ơn vì nhà trường đã không bỏ mặc sinh viên lại phía sau.

Ngay sau khi tốt nghiệp, Hải có cơ hội làm việc cho Google tại Malaysia với mức lương hấp dẫn. Khi cuộc sống dần ổn định, Hải đã quay lại trường để thanh toán toàn bộ học phí và nhận lại bằng gốc. Dẫu vậy, trong anh vẫn thường trực nỗi lo sẽ bị nhà trường khiển trách vì nợ quá lâu. Thế nhưng, câu nói của thầy giáo đã khiến Hải “vỡ òa”.

“Khi xem hồ sơ, thầy hỏi: 'Em nợ gì mà ít vậy?'. Mình cũng ngây ngô đáp: 'Dạ, em nợ nhiều mà thầy, 6 học kỳ lận'. Thầy cười hiền: 'Thì nhiều đúng rồi', và hỗ trợ mình tìm bằng gốc. Điều đáng tiếc nhất của mình là chưa có cơ hội hỏi tên thầy, nhưng công ơn của thầy cô ở trường mình luôn nhớ mãi”, Hải nói.

Hải có cơ hội được đi đến nhiều nơi trên thế giới. Ảnh: NVCC

Hiện tại, cuộc sống của Hải và gia đình đã không còn quá khó khăn. Anh cũng có cơ hội được đi đến nhiều nơi trên thế giới. Là người đi lên từ con số 0 với nhiều gánh nặng, điều khiến Hải tự hào là bản thân chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc.

“Mình hiểu con đường tìm đến cái chữ vất vả thế nào. Nhưng mình cũng tin rằng, chỉ có việc học mới có thể mở ra cánh cửa tốt đẹp hơn cho tương lai”, Hải nhắn gửi.