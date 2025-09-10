Thông tin được ông Nguyễn Bảo Quốc nêu tại hội nghị góp ý kế hoạch giáo dục nhà trường bậc trung học năm học 2025-2026 sáng nay.

Theo ông Nguyễn Bảo Quốc, khó khăn hiện nay trong việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày của các trường THCS, THPT trên địa bàn thành phố khi triển khai quy định mới của Bộ GD-ĐT là giữa nhà trường và phụ huynh khi chưa có sự thống nhất về việc dạy học vào sáng thứ Bảy. Vướng mắc lớn nhất là cách hiểu chưa đúng về quy định "không quá 7 tiết/ngày", dẫn đến việc phải tổ chức thêm lớp vào sáng thứ Bảy.

Học sinh TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Ông Quốc cho biết, Sở GD-ĐT TPHCM đã trao đổi với Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ GD-ĐT, thống nhất hiểu theo hướng dạy 7 tiết/ngày là dành để thực hiện Chương trình GDPT 2018. Đối với các hoạt động buổi 2, nhà trường có thể chủ động sắp xếp thời khóa biểu với số tiết nhiều hơn 7. Khi hiểu và triển khai như vậy, các trường không dạy chương trình GDPT 2018 vào ngày thứ Bảy.

Ông Quốc đề nghị các trường có thể dành ngày thứ Bảy để thực hiện một số hoạt động giáo dục rèn luyện khác như bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, hoạt động thể dục thể thao, tổ chức các câu lạc bộ… Các trường được chủ động, linh hoạt sắp xếp thời khóa biểu, có thể sắp xếp một số tiết học trực tuyến kết hợp trực tiếp…